¿Estás ready para ver una buena película en el cine este verano? Los próximos meses prometen buena diversión con filmes de acción, aventura, romance, horror, películas de franquicia y nuevos estrenos por aniversario de producciones que se hicieron favoritas años atrás.

Oficialmente, la temporada de verano va desde el fin de semana largo del Día de la Recordación en mayo al del Día del Trabajo en septiembre. Pero la oferta de Hollywood ya arrancó la semana pasada con la comedia romántica “The Fall Guy” con Ryan Gosling y Emily Blunt, y continúa esta con el estreno de “Kingdom of the Planet of the Apes”.

Así que deja el control remoto o tu tablet de lado uno que otro día y llégale al cine para disfrutar en la pantalla grande de algunas de los “blockbusters” que hay en agenda en los próximos meses.

Beetlejuice Beetlejuice

Esta secuela de la exitosa y ya mítica película de 1988 sigue con las nuevas generaciones de la familia Deetz. Durante su regreso a Winter River, Lydia Deetz vuelve a encontrarse con Beetlejuice, el fantasma que la atormentó en su adolescencia, mientras que su hija se enamora de un adolescente del pueblo. El filme reúne nuevamente a Michael Keaton como el personaje titular con Wynona Ryder (Lydia Deetz). Estrena el 6 de septiembre.

Inside Out 2

Secuela de la película ganadora del Óscar de 2016 a Mejor filme de animación. En el cuerpo de Riley, los sentimientos Alegría, Tristeza, Ira, Asco y Miedo están de vuelta, pero ahora en plena adolescencia de la chica, cuyas emociones ahora nos más intensas. En esta nueva aventura aparecen nuevas emociones que lo cambian todo, como Ansiedad, Envidia, Hastío o Vergüenza. Estrena el 14 de junio.

Furiosa: A Mad Max Saga

En un mundo postapocalíptico donde todo ha perdido su valor, los pocos supervivientes se guían por la ley del más fuerte. Sin aprecio por la vida, lo único que despierta un brutal interés es la gasolina, sinónimo de poder y objetivo de bandas armadas hasta los dientes y sin escrúpulos. En ese mundo conocemos la historia de la arrebatadoramente despiadada, salvaje y joven Furiosa. Precuela de “Mad Max: Fury Road”. Estrena el 24 de mayo.

Bad Boys: Ride or Die

Will Smith y Martin Lawrence regresan como los policías Mike Lowrey y Marcus Burnett, que luego de escuchar falsas acusaciones sobre su excapitán y mentor deciden investigar el asunto sin importar las consecuencias y convertirse en los más buscados de ser necesarios. Estrena el 7 de junio.

Despicable Me 4

Gru y Lucy están casados y luchan junto a su familia en la llamada Liga Antivillanos. Sus hijas adoptivas también se implican mucho más en esta importante tarea. Pero además hay un nuevo miembro de la familia: el pequeño bebé del matrimonio. Maxime Le Mal escapa de prisión y los obliga a tomar decisiones que les pondrán en jaque. Estrena el 3 de julio

Borderlands

Basada en la popular franquicia de videojuegos. El planeta Pandora es el lugar más extraño, más caótico y más peligroso del universo, allí se encuentran los restos de una antigua civilización alienígena. Y allí va a parar Lilith, una cazarrecompensas, para encontrar un tesoro que está escondido en una cámara secreta. Para lograrlo forma una alianza inesperada con un heterogéneo equipo de inadaptados. Con Cate Blanchet, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis y Jack Black. Estrena el 9 de agosto.

Twisters

“Remake” de la película original de 1996 (“Twister”), centrada en un par de cazadores de tornados que arriesgan sus vidas en un intento de probar un sistema experimental que pueda alertar sobre la formación de estos fenómenos meteorológicos. Potagonizada por Glen Powell y Daisy Edgar-Jones, esta nueva versión promete mejores y más intensas escenas de tormentas generadas por computadora. Estrena el 19 de julio.

A Quiet Place: Day One

Precuela de “A Quiet Place 1 y 2″. Aquí, Lupita Nyong’o encarna a una joven sordomuda que ve cómo su mundo se desmorona cuando unos monstruosos alienígenas con un oído especialmente bueno aterrizan en la Tierra sólo para acabar con la raza humana. Aquellos que hagan el menor ruido posible pasarán desapercibidos y podrán salvar el pellejo. La cinta se ambienta justo antes de la película original, en el primer día del apocalipsis, y tratará sobre el caos total del colapso de la sociedad. Estrena el 28 de junio.

Alien: Romulus

La trama ocurre veinte años después del incidente en la nave Nostromus, cuando una horrorífica criatura termina con la tripulación, excepto la teniente Ripley. Esta vez, la lucha por la supervivencia humana transcurre en una estación espacial, Renaissance, hasta donde llegan las criaturas xenomorfas creadas por Ridley Scott en el primer filme. Scott regresa a esta entrega de la franquicia como productor y el proyecto es dirigido por el uruguayo Fede Álvarez. Estrena el 16 de agosto.

Deadpool & Wolverine

De lo poco que se ha adelantado se sabe que en esta entrega, Wade sería reclutado por la TVA para cumplir con una importante misión para ellos con el fin de evitar que la vida que ha construido se arruine. Para ello tendrá que buscar la ayuda de una variante de Wolverine, mutante que ya tiene experiencia con la destrucción de realidades. Juntos deberán, además, detener a Cassandra Nova, aunque no son claros cuáles son los planes de este poderoso personaje. Lo que sí se da por descontado es que recorrerán el pasado de la franquicia de Fox con posiblemente muchos cameos de los actores y personajes de esas épocas. Estrena el 26 de julio.