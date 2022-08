Unos 10.2 millones de espectadores sintonizaron el segundo episodio de “House of the Dragon” tras su estreno el domingo, reportó Warner Bros. Discovery.

Según informó la revista Variety, esta cifra aumentó un 2% con respecto al primer episodio de la precuela de la famosa serie “Game of Thrones”, que se transmite en HBO y HBO Max. El estreno, titulado “Heirs of the Dragon”, fue el mayor estreno de HBO de todos los tiempos, más del doble de la audiencia de “Game of Thrones” que fue visto por 4.2 millones de personas cuando se estrenó en 2011.

Recientemente, ninguna otra serie ha tenido este éxito. Por su parte, “Euphoria” es el segundo mayor éxito de HBO, pues el segundo episodio de la segunda temporada atrajo a 2.6 millones de espectadores.

Pero, esta cifra representa un 292% menos que “The Rogue Prince”, el segundo episodio de “House of the Dragon”. De hecho, ambos episodios de “House of the Dragon”, hasta ahora, han superado la audiencia de cualquier episodio individual de “Euphoria”, que alcanzó un máximo de 6.6 millones en su final de su segunda temporada.

La buena acogida de “House of the Dragon” ha dado paso a que ya se gestione una segunda temporada. Mientras tanto, la audiencia que trasmite los primeros dos episodios continúa en aumento, ya que los episodios se han reproducido casi 25 millones de veces.

Aunque rompieron récords, la audiencia de la nueva serie no se asimila a la octava temporada de “Game of Thrones”, cuando 17.9 millones sintonizaron el estreno, seguido por 10.3 de espectadores que transmitieron el segundo episodio.