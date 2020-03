En tiempos de aislamiento debido a la llegada del coronavirus, se nos puede hacer difícil conseguir algo que nos entretenga.

Con los cines, centros comerciales y todo lugar de entretenimiento cerrados por la emergencia que enfrentamos, nos toca acudir a las plataformas de “streaming” como Netflix para poder reír, llorar y pasar el tiempo.

Es por eso, que hemos preparado una lista de 30 series actualmente en Netflix que no te puedes perder. Desde comedia, horror, romance y acción te damos un poquito de todos los géneros, para todos los gustos y todas las edades.

The Haunting of Hill House (2018)

Sinopsis: Del director Mike Flanagan (Doctor Sleep), The Haunting of Hill House sigue a la familia Crain durante su estadía en la mansión de Hill House durante el verano de 1992 y luego veinticinco años más tarde. La serie ha sigo elogiada por su dirección, actuación y producción. El uso de efectos especiales, diseño de producción y fantasmas escondidos hacen que esta sea la mejor serie de horror en la plataforma. Recientemente, se anunció que la producción de la segunda temporada titulada “The Haunting of Bly Manor” culminó.

Elenco: Henry Thomas, Carla Gugino, Kate Siegel, Victoria Pedretti, Michiel Huisman, Elizabeth Reaser y Oliver Jackson-Cohen.

Arrow (2012)

Sinopsis: Basada en el personaje de los cómics de DC, Arrow sigue a Oliver Queen en su búsqueda de justicia como el Arrow en la cuidad de Starling. Gracias al éxito de esta serie hoy en día existen series de superhéroes como The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, entre otras. Dandole así comienzo a lo que hoy en día se conoce como el Arrowverse y los famosos crossovers entre las series antes mencionadas. La serie culminó este año con ocho temporadas.

Elenco: Stephen Amell, David Ramsey & Emily Bett Rickards.

Gossip Girl (2007)

Sinopsis: Basada en los libros bajo el mismo nombre, la serie sigue a un grupo de estudiantes privilegiados de clase alta en Manhattan mientras sus vidas son vigiladas y sus secretos expuestos por una persona anónima en el internet llamada Gossip Girl. La serie culminó en el 2012 con seis temporadas. Recientemente, se anunció que Gossip Girl tendrá una serie secuela la cual estrenará este año en la plataforma de HBO Max.

Elenco: Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Ed Westwick y Kristen Bell.

The Vampire Diaries (2009)

Sinopsis: Basada en los libros bajo el mismo nombre, la serie sigue a los hermanos vampiros Stefan (Paul Wesley) y Damon Salvatore (Ian Somerhalder) en su regreso a Mystic Falls. Stefan se enamora de Elena Gilbert (Nina Dobrev) quien tiene un parecido a su antiguo amor Katherine Pierce. Ambos hermanos se encontrarán en una lucha de amor por el corazón de Elena Gilbert. La popular serie culminó en el 2017 con ocho temporadas.

Elenco: Nina Dobrev, Ian Somerhaulder y Paul Wesley.

The Fosters (2013)

Sinopsis: La serie sigue a Stefanie Adams Foster (Terri Polo) y a su esposa Lena (Sherri Saum), madres de Brandon, Jesus y Mariana Foster, en la adopción de los hermanos Callie y Jude quienes han vivido desde pequeños en varios hogares temporales. La serie culminó en su quinta temporada pero en el 2019 comenzó su spin-off titulado “Good Trouble” con Callie (Maia Mitchell) y Mariana (Cierra Ramirez) dos personajes del elenco original de la serie.

Elenco: Teri Polo, Sherri Saum, Jake T. Austin, Hayden Byerly, David Lambert, Maia Mitchell, Cierra Ramirez y Noah Centineo.

Hart of Dixie (2011)

Sinopsis: La doctora Zoe Hart (Rachel Bilson) acepta una oferta de un extraño, el Dr. Harley Wilkes, para trabajar en su práctica médica en Bluebell, Alabama. Ella llega para encontrar que él murió y le dejó la mitad de la práctica en su testamento. La serie culminó en el 2015 con cuatro temporadas.

Elenco: Rachel Bilson, Jaime King, Cress Williams, Scott Porter y Wilson Bethel.

The Flash (2014)

Sinopsis: Después de ser golpeado por un rayo, Barry Allen (Grant Gustin) se despierta de su coma para descubrir que tiene el poder de la súper velocidad. Con ayuda de su amigo Oliver Queen/Arrow (Stephen Amell), Barry Allen se convertirá en The Flash. La primera aparición de Barry Allen lo fue en la serie de Arrow. La serie actualmente se encuentra en su sexta temporada y fue renovada para una séptima temporada.

Elenco: Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker y Carlos Valdes.

One Day at a Time (2017)

Sinopsis: La serie sigue la vida de Penelope Álvarez (Justina Machado), una veterana del Cuerpo de Enfermeras del Ejército de los Estados Unidos, en su lucha por seguir adelante como madre soltera. Con la ayuda de su madre Lydia (Rita Moreno), Penelope continuará trabajando y criando a sus dos hijos Elena y Alex. La serie contó con tres temporadas hasta fue cancelada por Netflix en el 2019. Luego, ese mismo año Pop anunció que continuaría con la serie dandole así una cuarta temporada.

Elenco: Justina Machado, Rita Moreno, Marcel Ruiz y Isabella Gomez.

The Crown (2016)

Sinopsis: Sigue las rivalidades políticas y el romance del reinado de la reina Isabel II y los acontecimientos que dieron forma a la segunda mitad del siglo XX. Actualmente, la serie cuenta con tres temporadas. Recientemente, se anunció que The Crown culminará en su quinta temporada.

Elenco: Claire Foy, Olivia Colman y Matt Smith.

Las chicas del cable (2017)

Sinopsis: Ambientada en la década de 1920, esta es la historia de cuatro mujeres de diferentes orígenes recién contratadas como operadoras para una compañía telefónica. La serie cuenta con cinco temporadas y la los últimos episodios de la parte dos de la última a estrenarse pronto.

Elenco: Blanca Suárez, Yon González, Ana Fernández, Maggie Civantos y Martiño Rivas.

Riverdale (2017)

Sinopsis: Mientras navega por las aguas turbulentas del romance, la escuela y la familia, Archie y su pandilla se enredan en los oscuros misterios de Riverdale. La serie es basada en los cómics de Archie y presenta también a personajes populares de los comics como a Jughead, Betty y Veronica. Actualmente, la serie se encuentra activa en CW con su cuarta temporada.

Elenco: K.J. Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart y Camila Mendes.

Stranger Things (2016)

Sinopsis: Cuando un niño desaparece, su madre, un jefe de policía y sus amigos deben enfrentar fuerzas terroríficas sobrenaturales para poder recuperarlo. La serie cuenta con tres temporadas y fue renovada para una cuarta temporada.

Elenco: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y Winona Ryder.

Chilling Adventures of Sabrina (2018)

Sinopsis: Cuando se acerca su cumpleaños número 16, Sabrina (Kiernan Shipka) debe elegir entre el mundo de las brujas de su familia y el mundo humano de sus amigos. Basada en los cómics de Archie, la serie cuenta con tres temporadas y fue renovada a una cuarta temporada.

Elenco: Kiernan Shipka, Ross Lynch y Lucy Davis.

You (2018)

Sinopsis: Un joven peligrosamente encantador e intensamente obsesivo toma medidas extremas para insertarse en la vida de aquellos por quienes está paralizado. La serie capturó mucho a su audiencia y fue renovada a una tercera temporada.

Elenco: Penn Badgley, Ambyr Childers y Victoria Pedretti.

Once Upon a Time (2011)

Sinopsis: Emma Swan, una mujer joven con un pasado problemático, es atraída a un pequeño pueblo por su hijo Henry, a quién dio en adopción cuando nació. A su llegada, ella descubre que todos los que viven en la pequeña ciudad de Storybrook son sacados de los cuentos de hadas quienes incluyen a sus padres Mary Margaret/Blancanieves y David/Príncipe Encantador. Todos lucharán por romper el hechizo que Regina/Evil Queen, la madre adoptiva de Henry, realizó para que nadie recordara quiénes son realmente. La serie culminó en el 2018 y cuenta con siete temporadas.

Elenco: Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison y Lana Parrilla.

Fuller House (2016)

Sinopsis: En continuación de Full House (1987), D.J. Fuller es madre de tres niños pequeños y es una viuda reciente. Su hermana menor Stephanie, su mejor amiga Kimmy y su hija adolescente se mudan para ayudar a criar a sus hijos. La casa ahora está mucho más llena con la familia Fuller y Gibbler. La serie cuenta con cinco temporadas y la segunda parte de su última temporada a estrenar pronto.

Elenco: Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin y Andrea Barber.

Queer Eye (2018)

Sinopsis: Un nuevo Fab Five se dirigió a Atlanta para ayudar a los hombres heterosexuales de la ciudad a refinar sus armarios, aseo personal, dieta, actividades culturales y decoración del hogar. Sigue a los expertos Antoni (Gastronomía), Jonathan (Estética), Tan (Moda), Karamo (Cultura) y Bobby (Diseño) en sus recorridos por Estados Unidos ayudando a personas a mejor su calidad de vida. Actualmente, la serie cuenta con cuatro temporadas pero la serie tendrá su quinta y sexta temporada.

Elenco: Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Jonathan Van Ness y Antoni Porowski.

Go! Vive a Tu Manera (2019)

Sinopsis: Mia, ferozmente talentosa, recibe una beca para una prestigiosa academia de baile, donde pronto se enfrenta con la popular y elegante hija del dueño. La serie argentina cuenta con dos temporadas y recientemente se anunció que tendrá una tercera temporada que seguirá las vidas de Mia, Álvaro, Juanma y Lupe. Mientras esperas la llegada de la tercera temporada puedes ver el especial “Go! La fiesta inolvidable” disponible en Netflix.

Elenco: Pilar Pascual, Jose “El Purre” Gimenez, Renata Toscano y Santiago Saez.

Diablero (2018)

Sinopsis: La serie mexicana sigue a un sacerdote caído, un legendario cazador de demonios y un superhéroe moderno quienes unen fuerzas para luchar contra el mal. La serie cuenta con dos temporadas.

Elenco: Christopher Von Uckermann, Giselle Kuri y Fátima Molina.

Locke & Key (2020)

Sinopsis: Después de que su padre es asesinado en circunstancias misteriosas, los tres hermanos Locke y su madre se mudan a su hogar ancestral, Keyhouse, que descubren que está lleno de llaves mágicas que pueden estar relacionadas con la muerte de su padre. La serie estrenó este año y actualmente solo cuenta con una temporada.

Elenco: Darby Stanchfield, Connor Jessup y Emilia Jones.

La casa de las Flores (2018)

Sinopsis: La serie mexicana sigue a una adinerada matriarca trata de mantener la fachada de perfección de su familia después de que la amante de su esposo expone sus secretos sucios. Actualmente, la serie cuenta con dos temporadas y su tercera estrenará este año en la plataforma.

Elenco: Cecilia Suárez, Dario Yazbek y Aislinn Derbez.

Unbelievable (2019)

Sinopsis: Basada en la historia real de Marie, una adolescente acusada de mentir sobre haber sido violada y las dos detectives que siguieron el camino hacia la verdad. La mini serie cuenta con una temporada.

Elenco: Toni Collette, Merritt Wever y Kaitlyn Dever.

Jane the Virgin (2014)

Sinopsis: La serie sigue la vida de Jane, una joven católica, quién es accidentalmente inseminada artificialmente. La serie recibió aclamación por su historia y la actuación de Gina Rodríguez en el papel protagónico que la llevo a ganar un Globo de Oro en el 2014. La serie culminó en el 2019 con cinco temporadas.

Elenco: Gina Rodríguez, Jaime Camil, Ivonne Coll, Justin Baldoni y Andrea Navedo.

Gotham (2014)

Sinopsis: La historia detrás del ascenso del detective James Gordon a la fama en la ciudad de Gotham en los años previos a la llegada de Batman. Basada en los personajes de los DC Comics, Gotham sigue la vida de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Oswald Cobblepot, Barbara Kean, Selina Kyle y Edward Nygma en su trayecto a convertirse en los icónicos personajes que hoy en día conocemos en el mundo de Batman. La serie cuenta con cinco temporadas.

Elenco: Ben McKenzie, Jada Pinkett Smith, Donal Logue y David Mazouz.

Santa Clarita Diet (2017)

Sinopsis: Sheila and Joel son agentes inmobiliarios casados en Santa Clarita, California. Cuando Sheila muere, sus vidas toman un giro oscuro y se encuentran constantemente guardando secretos y cometiendo delitos para mantener sus vidas lo más normal posible. La serie fue cancelada por Netflix y cuenta con solo tres temporadas.

Elenco: Drew Barrymore, Timothy Olyphant y Live Hewson.

Bates Motel (2013)

Sinopsis: Una precuela contemporánea de la película Psycho (1960), que retrata cómo la psique de Norman Bates (Freddie Highmore) se desenreda durante su adolescencia y cuán intrincada es su relación con su madre, Norma (Vera Farmiga). La serie culminó en el 2017 en su quinta temporada.

Elenco: Freddie Highmore, Vera Farmiga y Max Thieriot.

Girlboss (2017)

Sinopsis: La serie es basada en la autobiografía de la empresaria Sophia Amoruso. En una lucha por conseguir su propósito en la vida, Sophia descubre su pasión por la moda, convirtiéndose en una empresaria poco probable en el proceso. Sin embargo, a medida que su negocio crece, tiene que aprender a lidiar con la vida como su propia jefa. Este espectáculo se basa libremente en la historia de la fundadora de la exitosa de la línea Nasty Gal. La serie fue cancelada por Netflix y solo cuenta con una temporada.

Elenco: Britt Robertson, Ellie Reed y Johnny Simmons.

Dead to Me (2019)

Sinopsis: Una serie sobre una poderosa amistad que florece entre una viuda herida y un espíritu libre con un secreto impactante. Se espera que llegue la segunda temporada más adelante en el año. Actualmente, se encuentra disponible la primera temporada en la plataforma.

Elenco: Christina Applegate, Linda Cardellini y James Marsden.

Supergirl (2015)

Sinopsis: De los creadores de las series “The Flash” y “Arrow”, Supergirl sigue las aventuras de la prima de Superman en su propia carrera de superhéroes. La serie es la tercera serie creada dentro del Arrowverse, formando parte todos los años de los famosos crossovers. La serie actualmente se encuentra activa en CW en su quinta temporada.

Elenco: Melissa Benoist, Chyler Leigh, Chris Wood y Katie McGrath.

Charmed (1998)

Sinopsis: Las hermanas Piper (Holly Marie Combs), Prue (Shannen Doherty) y Phoebe (Alyssa Milano) descubren su destino, luchar contra las fuerzas del mal, utilizando su brujería. En la cuarta temporada se unió Rose McGowan al elenco como Paige completando así a las hermanas con el poder de tres. La serie culminó en el 2006 con ocho temporadas. Actualmente, existe un “reboot” de la serie bajo el mismo titulo que estrenó en el 2018 en CW. La serie cuenta con dos temporadas y en Netflix se encuentra la primera.

Elenco: Holly Marie Combs, Alyssa Milano, Shannen Doherty y Rose McGowan.