Actualmente Disney no sólo sigue siendo una de las empresas productoras de películas más importantes del mundo, sino que también ha adquirido franquicias importantes como Marvel, Star Wars y otro puñado de cadenas televisivas.

Pero esto comenzó con un personaje, Walt Disney, que hoy cumple 57 años de haber fallecido el 15 de diciembre de 1966. El fue el creador de Mickey, y con ello de una marca registrada reconocible para todo joven, niño o adulto hasta la actualidad.

Pero como todo personaje público de Walt Disney hay cosas que no se conocen, por eso compartimos hoy una lista de las 5 curiosidades de Walt Disney que debes conocer.

-Nació en Chicago en 1901: Sus orígenes han sido tema de especulación para los biógrafos y periodistas pero de acuerdo con datos del portal oficial de Disney Latinoamérica el productor y empresario nació en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Fue el cuarto hijo de Elías Disney y su madre Flora Call.

-Sus primeros dibujos: Al crecer en una granja y desarrollar una pasión a muy temprana edad por el dibujo los primeros retratos que Walt realizó eran caballos, que fueron posibles gracias a las clases de arte que sus padres decidieron pagarle para potenciar sus habilidades, años después haría su primer personaje del mundo Disney.

-Mickey no fue el primer personaje que creó: En 1927, Walt Disney creó a Oswald the Lucky Rabbit, un conejo que era muy parecido en apariencia a Mickey. Pero tiempo después Walt se percató de que no tenía los derechos de Oswald. Es por ello que, cuenta la empresa en su página oficial, pidió a su animador principal Ub Iwerks que diseñara al ratón.

El nombre original de ese personaje fue Mortimer, pero Lillian, la esposa de Disney, sugirió que ese nombre le parecía muy formal y le sugirió cambiarlo a Mickey.

-Su primera caricatura animada salió en 1923: La primera caricatura animada del productor cinematográfico la lanzó a los 22 años. Se llamaba Alice in Cartoonland. Fue parte de Laugh-O-Gram, el primer estudio cinematográfico de Walt, la película tenía personajes animados que interactuaban con actores.

-El productor se declaró en bancarrota en 1923: El mismo año en el que produjo su primera caricatura animada, Disney se declaró en bancarrota. Según el Festival de Cine Mudo de San Francisco, la decisión fue debido a los pobres acuerdos de distribución a los que llegó con Laugh-O-Gram.

Otras curiosidades de Walt Disney

-Se enlistó en el ejército para la primera guerra mundial pero fue rechazado por su corta edad.

-Fue la voz de Minnie los primeros años y producciones de la animación de Mickey hasta 1947.

-En 1941 una huelga de dibujantes paralizó su empresa.