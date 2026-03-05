Irán ha ocupado titulares durante años por sus tensiones políticas internas, su relación conflictiva con Occidente y las restricciones que impone el régimen instaurado tras la Revolución Islámica de 1979. Sin embargo, en paralelo a ese escenario político, el país ha desarrollado una de las cinematografías más influyentes y respetadas del mundo, capaz de dialogar con públicos globales aun bajo estrictos controles estatales.

El cine iraní ha encontrado formas sutiles de narrar aquello que no siempre puede decirse de manera directa: la desigualdad económica, la situación de las mujeres, los efectos de la guerra, los dilemas morales y el peso de la religión en la vida cotidiana.

Estas seis películas permiten asomarse a esa complejidad social y cultural.

“The Cyclist” (1987), de Mohsen Makhmalbaf

Considerada una de las obras fundacionales del nuevo cine iraní posterior a la revolución, la película narra la historia de un refugiado afgano que acepta pedalear durante siete días sin descanso para reunir el dinero que necesita para el tratamiento médico de su esposa. Más allá del drama individual, la cinta expone la precariedad y la explotación del sufrimiento humano convertido en espectáculo. La competencia absurda en la que participa el protagonista funciona como metáfora de una sociedad en la que la necesidad obliga a soportar condiciones extremas, mientras el público observa con indiferencia.

“Children of Heaven” (1997), de Majid Majidi

Nominada al Oscar a mejor película extranjera, esta cinta relata la historia de dos hermanos que deben compartir un único par de zapatos después de que el niño pierde el calzado de su hermana. La sencillez de la trama permite retratar con sensibilidad la pobreza urbana y la dignidad de las familias de escasos recursos. A través de la mirada infantil, la película muestra las limitaciones económicas y las desigualdades estructurales que atraviesan a buena parte de la sociedad iraní.

“Turtles Can Fly” (2004), de Bahman Ghobadi

Ambientada en una comunidad kurda en la frontera con Irak, la película presenta a un grupo de niños que sobreviven recogiendo y desactivando minas terrestres antes de la invasión estadounidense. La historia evidencia los efectos devastadores de los conflictos armados en la región y cómo la violencia impacta especialmente a las poblaciones más vulnerables. Sin discursos explícitos, el filme retrata la fragilidad de la infancia en un entorno marcado por la guerra y el abandono.

“This Is Not a Film” (2011), de Jafar Panahi

Filmada mientras el director cumplía arresto domiciliario y tenía prohibido rodar, esta obra documenta la rutina del cineasta dentro de su apartamento y su imposibilidad de ejercer libremente su oficio. Con recursos mínimos, la película se convirtió en un símbolo de resistencia cultural frente a la censura estatal. La propia existencia del filme es una declaración sobre los límites que impone el régimen y las estrategias que los artistas encuentran para seguir creando.

“A Separation” (2011), de Asghar Farhadi

Ganadora del Oscar a mejor película extranjera, narra el proceso de separación de una pareja y el conflicto legal que se desencadena tras una acusación que involucra a una empleada doméstica. A través de un drama familiar, examina las tensiones entre clases sociales, las interpretaciones religiosas de la ley y los dilemas morales que enfrentan los personajes. El relato ofrece un retrato complejo de la sociedad iraní contemporánea, donde las decisiones privadas están profundamente afectadas por normas culturales y estructuras legales rígidas.