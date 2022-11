El día que comenzó a circular el periódico Primera Hora, también fue el estreno del unitario, o película para la televisión puertorriqueña, La noche que apareció Toño Bicicleta, emisión que arrasó en las encuestas y se convirtió en uno de las producciones más vistas en la historia de la televisión local.

WAPA, que en aquel momento se posicionaba entre el segundo y tercer lugar, decidió emitir esta producción de dos horas el lunes, 17 de noviembre de 1997 a las 8:00 p.m., compitiendo con tres de los programas de mayor audiencia: El gran Bejuco, Wilson, Wilson y No te duermas.

“De ninguna manera nosotros pensamos que íbamos a tener esa recepción. Si bien es cierto que en el canal crearon una extraordinaria promoción, el canal en ese momento era el tercer canal, no tenía una buena audiencia como tal, así que no esperábamos esa recepción que tuvimos, realmente sin precedentes”, recordó el actor Jorge Luis Ramos, productor de la película.

El drama, sobre un grupo de siete amigos que deciden acampar en Utuado, sin saber que por allí merodea el notorio criminal, fue la primera producción de la compañía XCEL-TV, capitaneada por Ramos y su esposo, el escritor, director y productor Vicente Castro.

Sin redes sociales, hashtags ni trending topics que revelaran al momento el desempeño del producto, Ramos contó cómo percibió esa misma noche que algo extraordinario estaba ocurriendo.

“Nosotros vivíamos en Miramar, entre la avenida Fernández Juncos y el expreso, y era notable la disminución de vehículos, había muy poca gente transitando y eso de alguna manera en su momento no nos pareció normal, pero tampoco pensamos que pudiera adjudicarse a que estuvieran viendo el programa. No fue hasta el otro día que llegaron los números, que los conocimos. Yo me quedé sin habla al tratar de asimilarlo”, mencionó.

7 Fotos Jorge Luis Ramos, Cordelia González, Adamari López, Braulio Castillo, Luisa de los Ríos y Manolo Castro fueron algunos de los actores que formaron parte del elenco de "La noche que apareció Toño Bicicleta", película para la televisión puertorriqueña que estrenó el 17 de noviembre de 1997, por el canal 4.

La película marcó 39 puntos en su primera media hora y culminó con 48 puntos en su última media hora, según los números registrados por la encuestadora Mediafax, empresa que en aquel entonces medía la audiencia televisiva. En el 1997, espacios que ocupaban los primeros lugares marcaban entre 25 y 30 puntos. Eventos como la transmisión de Miss Universe o algún capítulo final de una telenovela popular podían rozar los 40; pero lograr una puntuación de más de 45 puntos se consideraba un fenómeno.

“Era mi primer trabajo como productor, también el de Vicente como productor y director. Mi experiencia hasta ese momento había sido como actor de series, de comedias, de las mismas telenovelas. Uno desde esa perspectiva no está pendiente al rating, ni conoce tampoco cual es la normalidad de los números, los números promedios que se hacían en esos momentos, así que cuando los números llegaron, no salí de mi asombro y tampoco comprendía exactamente el nivel tan alto que habíamos logrado y la manera que habíamos penetrado en el país, que se manifestó en la radio y la cobertura que tuvo posteriormente en los medios”. Ese éxito, permitió que XCEL-TV se mantuviera 11 años produciendo para Wapa y varios más en otros canales.

La noche que apareció Toño Bicicleta contó con la participación de primerísimos actores, entre ellos el propio Ramos, Cordelia Gonzalez, Braulio Castillo, Alba Nydia Díaz, Adamari Lopez, Magdaly Cruz, Luisa de los Ríos, Joaquín Jarque, Carlos Fontané, Gustavo Rodríguez, José Brocco, Manolo Castro y Ernesto Javier Concepción.

Ramos describió el grupo de actores como un “dream team fascinante”.

“Nosotros nos mudamos nueve días al pueblo de Utuado donde todos convivimos en un espacio ya desaparecido, creo que el último huracán lo desapareció, se llamaba Rancho Marina. Nos quedamos ahí y en el parador del pueblo, de modo que la película de muchas maneras nos hizo ser una especie de familia”.

Guía de programación de Primera Hora del 17 de noviembre de 1997 que destaca el estreno de "La noche que apareció Toño Bicicleta". ( Archivo )

El artista repasó aquellos días de grabación en Utuado como “intensos”. “Ahí pagamos muchas novatadas. Una de ellas, es que grabamos en las últimas semanas de agosto que es cuando más llueve. A nosotros nos llovió todos los días”, dijo entre risas. “En la última noche, para poder finalizar una de las tomas más intensas, que fue cuando este grupo de bandoleros asalta al grupo de amigos, tuvimos que poner paneles en el piso porque había mucho fango”.

Ramos también reflexionó sobre algunos lugares del pueblo de Utuado que salen en la película y ya no existen.

“Me da mucho orgullo que hayamos respetado al pueblo, que queda ahí como testimonio histórico porque la plaza de Utuado ahora no tiene la apariencia que tiene dentro de la historia”.

¿Tendría la transmisión de una película para televisión como La noche que apareció Toño Bicicleta el mismo éxito hoy día?, le preguntamos.

“Si pudiese apostar a un proyecto dramático en televisión y que tuviese un gran éxito, yo diría que por supuesto que sí. La gente está deseosa de verse en la pantalla”, contestó Ramos. “Pienso que estamos huérfanos, nuestra televisión está huérfana de nuestra imagen y de nuestro acento. Ahora mismo todas las series y las novelas, turcas, que el acento que viene ni siquiera turco, lo que hay es un doblaje con el cual se trata de hablar un español neutral”, dijo.

25 años después, XCEL-TV sigue activa con planes de producir para televisión. “Seguimos trabajando para tener otra oportunidad e intentarlo o si no, otros compañeros, o una juventud nueva que se agrupe y reclame su lugar en la televisión puertorriqueña, que reclame su espacio, que reclame su imagen, que reclame su acento”.

La noche que apareció Toño Bicicleta, y otros títulos de XCEL-TV, podrán verse próximamente a través de la plataforma puertorriqueña de streaming Island Hub.