Festival Torito Plata

En el estadio Pedro Montañez Habrá torneo de kioscos, machinas y muchas sorpresas. En tarima el viernes, noche de talentos, orquesta Son Veterano, Kiro El Fuerte y Puerto Rican Power. El sábado es el Día del Niño y habrá carrera infantil y juvenil, y reinado; en tarima Trío Cielo, El Gran Combo y La Tribu de Abrante. El domingo es el Día de Salsa, con Orquesta Sin Nombre, Luis Vázquez, encuentro de soneros y Moncho Rivera.

Festival Nacional de la Tierra

En el parque Colón en Aguadilla. Con talleres educativos, desfiles, mercado agrícola, kioscos, artesanos y más. En tarima, el viernes se presentan The Stick Band, The Sunny Band y Tommy La Raza. El sábado están el grupo Black and White, payaso Travis, Mosaiko Music Project, Plena pa’l Pueblo y Salsamora. El domingo están Bombamanía, Herencia Rumbera, Edwin Colón Zayas.

Carnaval Abey

En la Plaza Pública de Salinas. Con desfile de reinas, comparsas, bandas y más. El viernes hay desfile de comparsas y en tarima Rumba Caliente. El sábado es el reinado y en tarima está La Mulenze. El domingo, después del desfile se presentan Siglo 21 Steel Band, Borinsalsa y Arnaldo “El Más Querido”.

Festival de Las Indieras

En el Instituto de las Hermanas de Fátima en el brrio Indiera Alta, sector El 30 de Maricao. La 29na edición contará con talleres agrícolas, pulguero, kioscos, artesanos y más. El sábado inicia con una misa, seguido por Nono Music, Adrián Mercado y el grupo Versos de Mujer. El domingo en tarima está Muñeca Corazón de Melón, la Tuna Cayeyana del Recuerdo seguido por el reinado y baile taíno y Rumba Caliente.

Llanero BBQ Fest

En Club de Leones ubicado en el Boulevard de Levittown, Toa Baja. Competencia para los amantes de la barbacoa que reúne a “pitmasters” y aficionados compitiendo en parrilla, ahumadores y caja china. Con música a cargo de Tío Pepe Rock & Roll, Los Disidentes y La Secta AllStar.

Festival del Apio

En el Pabellón de las Artes y de la Juventud en Barranquitas. Encontrarás kioscos con platos a base de apio, artesanos, machinas y música. El viernes hay trovadores, la Orquesta de Güiros, la Orquesta de Bomberos, La K’ndela, Baila Tu Cumbia, Harold Pratts y La Secta. El sábado están Grupo Central, Son Borinqueño, Tributo 5ta Estación, Cultura Fina, Pirulo y La Tribu y Manny Manuel. Y el domingo: Radio Electrica, el show infantil de Estrellita, Animales Parranderos, D’latinos, Barreto El Show y El Gran Combo.

Celebran la cultura en Ponce

El Fondo Flamboyán para las Artes celebra hoy el segundo de una serie de eventos culturales gratuitos que reconocen a los beneficiarios del Fondo Flamboyán para las Artes y su impacto en la riqueza y la diversidad de las artes y la cultura puertorriqueña.

El Distrito Cultural de Ponce se transformará desde las 10:00 a.m. con artistas de distintas disciplinas que tomarán el escenario en un ambiente familiar, lleno de actividades para toda la familia.

Con Riestra y los Bohíques, Ángel “Papote” Alvarado y el Grupo Esencia, y el “stage band” del Instituto de Música Juan Morel Campos de Ponce.

Además habrá recorridos por la playa de Ponce dirigidos por Isla Caribe; talleres demostrativos de teatro con Y no había luz y bomba puertorriqueña con el Centro Cultural Cunyabe; y talleres de arte y música para niños y adultos, y las tradicionales comparsas de vejigantes y pleneros.

Llégale a Isabela

Esta noche es Viernes de Salsa en Isabela. Desde las 7:00 p.m. en la plaza pública. Habrá clases de baile con Henry Duprey, exhibiciones de baile, kioscos y más.

En el Paseo de las Artes de Caguas se celebra esta noche otra edición de Al Fresco Music & Culinary Show. Desde las 5:00 p.m. Con kioscos, artesanos y música con La Mulenze y Derecho Adquirido by Bodo.

Pa bailar

En la emblemática Placita Roosevelt (en la urbanización Roosevelt de Hato Rey) el sábado se celebra San Juan al ritmo de la Salsa. Con la orquesta del Residencial Luis Llorens Torres, clases de salsa y la Orquesta del Rey (tributo a Richie Ray y Bobby Cruz). Desde las 5:00 p.m.

A disfrutar al fresco

