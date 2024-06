“A Quiet Place: Day One” está sacudiendo la taquilla. La precuela recaudó aproximadamente 53 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con estimados del estudio publicados el domingo.

Es a la vez el mejor desempeño de una cinta de la franquicia y mucho más dinero de lo esperado. Antes del fin de semana, las previsiones apuntaban a que “Day One” debutaría con 40 millones de dólares, pero el público estaba claramente más entusiasmado por ver la película de acción y terror protagonizada por Lupita Nyong’o y Joseph Quinn y distribuida por Paramount. No puede decirse lo mismo de “Horizon: An American Saga-Chapter 1″, de Kevin Costner, que se sumó 11 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

Sin embargo, el buen desempeño de “A Quiet Place” no fue suficiente para que se colocara en la cima de la taquilla. Ese honor volvió a ser del gigante de Disney y Pixas “Inside Out 2″, que añadió alrededor de 57.4 millones de dólares en su tercer fin de semana en cartelera, y superó la marca de los 1,000 millones de dólares a nivel internacional.

Hay una lejana posibilidad de que los lugares cambien cuando los datos reales se publiquen el lunes. Pero en cualquier caso es una buena noticia para las salas de cine en una temporada de verano que finalmente se está calentando, pero que todavía está muy por detrás del año pasado (-19%) y de las normas pre-pandémicas (-36% desde 2019).

“Inside Out 2″ sigue siendo un fenómeno de taquilla, como no se veía en la industria desde “Barbie” hace casi un año. En sólo tres semanas de estreno, ha recaudado casi 470 millones de dólares en Norteamérica y 545.5 millones a nivel internacional, lo que eleva su total mundial a 1,010 millones de dólares. La secuela es el único estreno de 2024 que ha superado la barrera de los 1,000 millones de dólares y lo ha hecho en apenas 19 días, todo un récord para una película animada.

“A Quiet Place: Day One”, dirigida por Michael Sarnoski y clasificada PG-13, también se acerca rápidamente a un umbral importante desde el principio. Incluyendo los 45.5 millones de dólares de las proyecciones internacionales en 59 mercados, esta producción de 67 millones de dólares ya ha recaudado 98.5 millones de dólares.

A continuación, las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Comscore. Las cifras definitivas serán publicadas el lunes.

1. “Inside Out 2″, 57.4 millones de dólares.

2. “A Quiet Place: Day One”. 53 millones.

3. “Horizon: An American Saga—Chapter 1″, 11 millones.

4. “Bad Boys: Ride or Die”, 10.3 millones.

5. “Kalki 2898 AD”, 5.4 millones.

6. “The Bikeriders”, 3.3 millones.

7. “The Garfield Movie”, 2 millones.

8. “Kingdom of the Planet of the Apes”, 1.7 millones.

9. “Jatt & Juliet 3″, 1.5 millones.

10. “Kinds of Kindness”, 1.5 millones.