Una de las herramientas más poderosas que tiene el arte narrativo es el poder reflejar los temas o situaciones actuales que enfrentamos como sociedad. Recientemente hemos visto que Hollywood se ha dedicado a explorar historias que sean o estén relacionadas particularmente a la salud mental. Esto se ha debido en parte a un surgimiento de personas que se han interesado en educarse acerca de este tema para su propio beneficio y/o el de sus familias. Este hecho nos lleva al desarrollo de proyectos como “Inside Out 2″.

En esta secuela de Disney y Pixar nos reencontramos con Riley y sus emociones Felicidad, Tristeza, Enojo, Disgusto y Miedo, quienes ayudan a esta chica a transicionar de ser una niña a una adolescente. Este proceso conlleva el darle la bienvenida a nuevas emociones dentro de la mente de Riley tales como: Envidia, Bochorno, Aburrimiento y Ansiedad.

Durante la campaña de publicidad de esta cinta nos hemos disfrutado los chistes sobre la llegada de esta última emoción, que como adultos conocemos tan bien (y sin duda alguna hay más de estos a través de la película) pero me encantó que para este proyecto es una prioridad reflejar el impacto real que la ansiedad tiene en el comienzo de una nueva etapa en la vida de una joven.

Mientras me disfrutaba de esta historia, no sólo apreciaba lo espectacular de sus secuencias animadas, sino también pensaba en la manera tan efectiva y necesaria en la que “Inside Out 2″ hará que los preadolescentes de hoy en día puedan reconocer cuando momentos de ansiedad llegan a su vida y cómo pueden manejarlos.

En lo personal me hubiese encantado tener una película como esta durante mi proceso de crianza, que me hablara de una manera clara y divertida acerca de un tema tan complicado como este.

Pixar se luce nuevamente con la calidad de su animación, esta vez incluso haciendo que el sudor en las caras de los personajes humanos se vea súper real. Dos escenas me dejaron con la boca abierta y fueron la increíble interpretación de un “brainstorm” (tormenta de ideas) y un ataque de ansiedad. Este último en particular fue impactante porque expresa visualmente a la perfección cómo se siente un momento como este.

Maya Hawk (Stranger Things) hace un excelente trabajo como la voz de Ansiedad. Tuvo la capacidad de expresar con su tono un sentido de urgencia y balancearse con mucho carisma, lo cual le va perfecto al personaje. El elenco original también tiene sus momentos para brillar y los aprovechan, pero tengo que tomar la oportunidad de hacer mención de mi personaje favorito quien en esta ocasión fue Ennui (Aburrimiento), interpretada por Adèle Exarchopoulos. El hecho de que hicieran que este personaje tuviese un acento francés fue perfecto. Me hacía reír cada vez que hablaba.

Les pido que corran a comprar sus taquillas tan pronto estén disponibles porque esto es una película no sólo divertida sino que también importante para ver en el cine. Les prometo que saldrán con una sonrisa en su rostro.

“Inside Out 2″ estará disponible en cines desde hoy jueves 13 de junio.