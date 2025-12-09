El presidente Donald Trump no verá cumplido su deseo, al menos no por ahora.

ABC anunció que ha extendido el contrato de un año al comediante nocturno Jimmy Kimmel. Su anterior contrato multianual vencía en mayo de 2026, por lo que este contrato lo mantendrá al aire al menos hasta mayo de 2027. La cadena suspendió a Kimmel en septiembre tras unas declaraciones realizadas tras el asesinato del activista republicano Charlie Kirk, pero lo volvió a poner al aire tras una protesta pública. Continuó burlándose del presidente sin parar, lo que llevó a Trump a instar a ABC el mes pasado a “sacar a ese canalla del aire”.

PUBLICIDAD

Continuó con sus incesantes bromas a costa del presidente, lo que llevó a Trump a instar a la cadena a “sacar a ese canalla del aire” en una publicación en redes sociales el mes pasado. La publicación siguió al monólogo de casi 10 minutos de Kimmel sobre Trump y los archivos de Jeffrey Epstein.

Trump incluso pensó en Kimmel el domingo, cuando el presidente presentó la ceremonia de los Kennedy Center Honors en Washington.

“He visto a algunos de los presentadores”, dijo Trump. He observado a algunos presentadores. Jimmy Kimmel era horrible, y si no puedo superar a Jimmy Kimmel en talento, no creo que deba ser presidente.

Kimmel ha presentado los Oscar cuatro veces, pero nunca ha presentado la gala del Kennedy Center.

Justo la semana pasada, Kimmel criticaba duramente a Trump por los índices de aprobación del presidente. “Hay gasolineras en Yelp con índices de aprobación más altos que los de Trump ahora mismo”, dijo.

Kimmel se quedará más tiempo que su colega de la televisión nocturna, Stephen Colbert, en CBS. La cadena anunció este verano que cancelaría el programa de Colbert en mayo del próximo año por razones económicas, a pesar de ser el programa de mayor audiencia en la televisión nocturna.

ABC ha emitido el programa nocturno de Kimmel desde 2003, durante una época de agitación en la industria. Como en gran parte de la televisión abierta, los índices de audiencia de la televisión nocturna han bajado. Los espectadores recurren cada vez más a ver monólogos en línea al día siguiente de su emisión. La mayoría de las renovaciones recientes de Kimmel han sido extensiones multianuales. No hubo información inmediata sobre quién decidió extender su contrato actual por un año.

PUBLICIDAD

Bill Carter, autor de “The Late Shift” y veterano cronista de la televisión nocturna, advirtió contra la exageración de la duración de la extensión. Kimmel, a sus 58 años, sabe que se acerca al final del camino, dijo Carter, pero cuando se vaya, no quiere que parezca que está bajo presión de Trump ni de nadie.

“Quiere asegurarse de que sea en sus términos”, dijo Carter.

Kimmel se ha convertido en una de las principales voces que se resisten a Trump. “Creo que es importante para él y para ABC que lo defiendan”, dijo Carter.

Tras el asesinato de Kirk, Kimmel fue criticado por decir que “la pandilla MAGA” estaba “intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”. Los grupos propietarios de las cadenas de televisión Nexstar y Sinclair anunciaron que retirarían a Kimmel del aire, lo que provocó la suspensión de ABC.

Al regresar al aire, Kimmel no se disculpó por sus comentarios, pero afirmó que no tenía intención de culpar a ningún grupo específico por el asesinato de Kirk. Afirmó: “Nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven”.