Carmen Jovet será la protagonista de un programa especial que examinará entre otras cosas, la carrera de más de 50 años de la veterana periodista y analista.

En “Carmen Jovet, más allá de la mujer noticia”, la también periodista y colega Limarys Suárez tiene una conversación animada y profunda con Jovet sobre diversos temas, incluyendo su carrera y los retos que ha enfrentado personalmente, de cara a nuevos proyectos y rumbos innovadores que está desarrollando.

El especial se transmitirá el jueves, 28 de julio a las 7:00 p.m., solo por el canal local ABC Puerto Rico.

“En Puerto Rico, no se puede hablar de la noticia o del periodismo sin hablar de las aportaciones de Carmen Jovet, una voz que siempre se ha distinguido como defensora de la verdad, libre de presiones externas y siempre con un profundo compromiso con informar y crear entendimiento. Es una labor que ha hecho con total transparencia y tenacidad, contra viento y marea. Es un honor y privilegio poder dar a conocer su historia y todo lo que ella representa para el presente y futuro de las noticias”, dijo Andrés Ramírez de Arellano, presidente y CEO de Telecinco, Inc.

PUBLICIDAD

“Agradezco la oportunidad que ABC Puerto Rico me da para contar mi historia y mis planes futuros. Compartir con mi Pueblo me llena, es una gran satisfacción. No suelo vivir en el pasado… pero el pasado nos ayuda a evaluar el presente y nos da luz para pensar en el futuro. Siempre le he tenido un gran respeto al público y este especial es mi agradecimiento por el respaldo que me ha dado la gente por más de cinco décadas”, compartió Carmen Jovet.

“Carmen Jovet, más allá de la mujer noticia” cuenta con la participación de importantes figuras de la televisión como de Enrique “Kike” Cruz, Rafo Muñiz, Yoyo Boing, Eric Delgado-Presidente de WIPR, José Cancela-Presidente de Telemundo, Margarita Millán, las periodistas Cyd Marie Fleming y Millie Gil, entre otros y una cantidad de excelentes visuales históricos de la carrera de Carmen Jovet provistos por WIPR.

Por su parte, Limarys Suárez se expresó sumamente emocionada con la oportunidad de tener este encuentro con Jovet. “Carmen ha inspirado a tantas personas, en especial a las mujeres, a no solo entrar al periodismo como profesión —y me incluyo en ese grupo— sino también a confiar en los medios noticiosos como fuente de información creíble. Cuando Carmen reporta u ofrece un análisis, la gente escucha porque sabe que la información que reciben de ella se rige por los altos estándares de la industria”, comentó.

Suárez aseguró además que “Carmen Jovet, más allá de la mujer noticia”, será más que un recuento del pasado de La Jovet. “Carmen tiene mucho que compartir con su público, muchas vivencias de las cuales podemos aprender. Es pionera en todo el sentido de la palabra, abrió camino para las mujeres en una industria dominada por hombres. No solo ha sido testigo de los acontecimientos más importantes en la historia moderna de Puerto Rico, sino que las ha cubierto como periodista”, comentó.