ABC Puerto Rico continúa fortaleciendo su oferta de producción local con el lanzamiento de “¡Escúchate esta!“, un nuevo programa de farandula, entretenimiento y cultura digital que estrenará el martes 1 de septiembre, a las 7:00 p.m.

Con una duración de 30 minutos y frecuencia semanal, el espacio llevará a la pantalla una conversación de temas de farándula y actualidad de una forma fresca, jocosa y auténtica sobre los temas que dominan el entretenimiento local, latinoamericano e internacional.

La conducción estará a cargo de la presentadora, modelo e influencer Lizbeth Cordero y la actriz e influencer Paola Mercado. Sus estilos distintos, opiniones propias y química genuina darán forma a una conversación espontánea en la que cada tema será abordado desde perspectivas diferentes.

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Ambas animadoras compartieron su emoción por ser parte del programa. Lizbeth Cordero indicó: “Siento que este proyecto llega en el momento perfecto y que ya era hora de atreverme a mostrar esa otra parte de mí que muchas personas aún no conocen. Estoy lista para dar lo mejor de mí, aprender muchísimo y disfrutar cada segundo de esta nueva etapa en la cultura y farándula local”.

Paola añadió: “Estoy feliz de comenzar esta nueva etapa con ABC Puerto Rico. Para mí representa una oportunidad de seguir creciendo, aprender y hacer lo que más disfruto: entretener y conectar con las personas de una manera auténtica. Este proyecto significa mucho para mí y espero que quienes nos sintonicen puedan sentir la misma ilusión con la que nosotros lo estamos preparando”.

El programa se transmitirá dos días a la semana, martes y jueves a las 7:00 p.m.

Y “Fan Zone” renueva su programación

Como parte de la inversión en sus programas locales, ABC Puerto Rico también presentará una nueva etapa de “Fan Zone”. El espacio deportivo regresará el lunes 14 de septiembre a las 7:00 p.m., con una imagen renovada y una identidad visual actualizada. El relanzamiento coincidirá con el inicio de las transmisiones de “Monday Night Football”, ampliando la experiencia deportiva del canal y creando nuevas oportunidades para conectar con los aficionados.

“Fan Zone” se transmitirá los lunes, miércoles y viernes a las 7:00 p.m. Continuará sirviendo como punto de encuentro para conversar sobre los acontecimientos, protagonistas y temas que marcan la actualidad deportiva.

Según Juancho Colón, presentador y productor del programa, “esta nueva etapa nace con una convicción: elevar el estándar. ‘Fan Zone’ se ha convertido en el programa más ‘duro’ de deportes y tenemos que seguir subiendo la vara. Apostar por ideas que sorprendan, historias que conecten y contenido que haga que el fanático no solo nos vea, sino que quiera ser parte de la conversación. Porque cuando el fanático gana, todos ganamos”.