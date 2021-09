En la pantalla grande estrena la secuela de la popular película “Venom”, “Venom: Let There Be Carnage”, con Tom Hardy regresando como Eddie Brock, quien se tiene que enfrentar al villano Carnage. “The Addams Family 2″ también estrena esta semana, cinta animada que sigue a la peculiar familia Addams.

La cinta puertorriqueña “Simone” llega a la pantalla grande, con una historia de amor prohibido. “The Many Saints of Newark”, la precuela de la serie “The Sopranos”, también llega a cines y HBO Max de manera simultánea.

A los servicios de streaming llega “The Guilty”, protagonizada por Jake Gyllenhaal, película que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Además, estrenan las series “Luna Park” y “Maid”, de Netflix, y llega a la plataforma de Disney+ el especial “Lego Star Wars Terrifying Tales”.

The Addams Family 2

La familia Addams se ve envuelta en más locuras en “The Addams Family 2″. En esta película, Morticia y Gómez, tratando de reconectar a su familia, deciden hacer un “road trip” familiar por todo Estados Unidos. En el viaje, conocen a varios personajes que hacen de esta aventura una muy interesante.

Género: Aventura/Comedia

Elenco: Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz

Estreno: Jueves en cines y VOD

Venom: Let There Be Carnage

Tom Hardy regresa en esta, la secuela de “Venom”. Esta vez, Eddie Brock tiene que enfrentarse a Cletus Kasady, quien, luego de un experimento, se convierte en el malvado Carnage, uno de los antagonistas más icónicos de Venom.

Género: Acción

Elenco: Tom Hardy, Woody Harrelson, Stephen Graham

Estreno: Jueves en cines

The Many Saints of Newark

Cuenta la historia Anthony Soprano en su juventud, durante uno de los periodos más activos de la mafia en Newark, New Jersey. La cinta es una precuela de la popular serie de HBO, “The Sopranos”, escrita por David Chase, creador de la serie.

Género: Crimen/Drama

Elenco: Michael Gandolfini, Leslie Odom Jr., Alessandro Nivola

Estreno: Viernes en cines y HBO Max

Simone

Historia erótica de amor entre un escritor/profesor, que comienza a recibir mensajes misteriosos que activan su curiosidad de saber quién es la persona que los está enviando. Pronto, el profesor se ve envuelto en un romance prohibido con una inmigrante china, cuya familia no se puede enterar de la relación con el profesor.

Género: Romance/Drama

Elenco: Esai Morales, Caterina Murino, Kunjue Li

Estreno: Jueves en cines

The Guilty

La cinta de suspenso sigue a Joe Baylor, un oficial de la policía que se encuentra trabajando temporalmente en el despacho de LAPD. Pero, no es hasta que recibe una misteriosa llamada de una mujer que aparenta estar secuestrada, que las cosas empiezan a dar un giro interesante en la historia y la vida de nuestro protagonista.

Género: Drama/Suspenso

Elenco: Jake Gyllenhaal, Ethan Hawke, Paul Dano y Peter Sarsgaard.

Estreno: Viernes en Netflix

Maid

La serie limitada, basada en la autobiografía “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive”, sigue a una joven madre que encuentra trabajo limpiando casas mientras lucha por mantener a su hijo, luego de huir de una relación abusiva.

Género: Drama

Elenco: Margaret Qualley, Andie MacDowell y Nick Robinson

Estreno: Viernes en Netflix

Lego Star Wars Terrifying Tales

El especial sigue a Dean, Poe y BB-8, personajes de la popular franquicia de Star Wars, juntos deben enfrentar sus miedos, detener el surguimiento de un antiguo mal y escapar para regresar con sus amigos.

Género: Animada/Acción

Elenco: Jake Green, Raphael Alejandro y Trevor Devall

Estreno: Viernes en Disney+

Luna Park

Toma lugar en Roma, en la década de los 1960s. La serie sigue a una mujer que se crió en un circo junto a su familia, pero poco a poco descubre el mundo fuera de su burbuja.

Género: Drama

Elenco: Paolo Calabresi, Edoardo Coen, Giulio Corso

Estreno: Jueves en Netflix