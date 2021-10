Miles de latinas y aliados, incluyendo famosos, activistas, trabajadores esenciales, líderes de la comunidad, e influencers, participaron en el Día de Acción Nacional #LatinaEqualPay el pasado jueves. Un día en el que todos se reúnen en una campaña, un llamado a la acción para que los líderes políticos y empleadores tomen medidas inmediatas para cerrar la brecha salarial que existe para las mujeres latinas, enfatizando que “Las latinas no pueden esperar” (“Latinas Can’t Wait”) y recordándoles que esto no es algo que afecta sólo a las mujeres, sino que “Es un asunto familiar” (“It’s a Family Matter”) pues recibir un salario bajo afecta a toda la familia.

La campaña nacional #LatinaEqualPay fue dirigida por Justice for Migrant Women, Equal Pay Today! y el Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA) y destacó el hecho de que 1 millón de latinas fueron expulsadas del mercado laboral durante la pandemia de COVID-19, muchas de ellas trabajadoras mal pagadas que no tenían permisos laborales ni políticas establecidas que las apoyaran. Se enfatizó también que las mujeres latinas, en promedio, ganan sólo 57 centavos por cada dólar que gana el hombre blanco no hispano.

Se dejó muy claro que la brecha salarial de las latinas es un asunto que involucra y afecta a todos los miembros de la familia en la comunidad latina, no sólo en los Estados Unidos sino también en los países de América Latina. Las mujeres abandonan sus países, migrando en busca del “Sueño Americano”, pero la realidad para muchas es que se les paga mal, si es que se les paga, y están sujetas a explotación económica y de género. Las mujeres provenientes de Centroamérica se encuentran entre las trabajadoras con mayor brecha. Esto no sólo las afecta a ellas, sino que a sus familias en sus países de origen se les niega todo el apoyo que podrían recibir porque a las mujeres latinas inmigrantes se les paga menos de la mitad de lo que se les debería.

El Día de Acción Nacional #LatinaEqualPay comenzó con una Cumbre Virtual que se transmitió en vivo en la página de Facebook de Justice for Migrant Women. Después de la cumbre se llevó a cabo la emblemática “tormenta” en redes sociales en la cual celebridades latinas, activistas, defensoras y aliados, publicaron una foto de ellos mismos vistiendo una de las camisetas de la campaña y usando los hashtags #LatinaEqualPay y #LatinasCantWait.

Entre las latinas y aliados que participaron en la tormenta en redes sociales se encuentran: Eva Longoria, Rosanna Arquette, America Ferrera, Rosario Dawson, Adriana Barraza, Jordana Brewster, Karla Souza, Angie Cepeda, Patricia Riggen, Arap Bethke, Ivana de Maria, Alina Robert, Erik Rivera, Rosa Clemente, Carmen Perez-Jordan, Tanya Saracho, Mariana Atencio, Gaby Natale, Congresswoman Veronica Escobar, JM Longoria, Vico Ortiz, Zulay Henao, Melissa Marty, Nitzia Chama, Veronica Falcon, Julissa Arce, Pili Montilla, Enrique Sapene, Melinna Bobadilla y Héctor Sánchez Barba.

Este sexto año de la campaña se diseñaron tres camisetas diferentes, cada una con un mensaje distinto pero igual de importantes. La camiseta para latinas fue creada en asociación con la artista, autora y activista Kim Guerra (@brownbadassbonita) con el mensaje “Seeding Change & Demanding More” (“Sembrando el Cambio & Exigiendo Más”). Las camisetas para los aliados promovieron los mensajes: “Latinas Can’t Wait” (“Las Latinas No Pueden Esperar”) y “It’s a Family Matter” (“Es Un Asunto Familiar”). Los dos diseños fueron creados por Mónica Ramírez en colaboración con Fernanda Kelly de NYTAQ (Not Your Typical Average Queen).

La campaña se lanzó el 20 de Octubre con un video en el que respetadas actrices, personalidades, defensoras y promotoras de la causa, participaron en el video bilingüe donde se habla sobre la importancia de apoyar a Latina Equal Pay y se exige que todas las latinas reciban salarios justos.