Una de las producciones más famosas de Colombia fue ‘Sin senos no hay paraíso’, una adaptación de la novela escrita por Gustavo Bolívar, que marcó a toda una generación y sigue dando de qué hablar. Hace unos años, uno de los actores del reparto fue víctima de un atentado y así ha cambiado su vida desde entonces.

Luis Soler fue parte de la telenovela, pero también vivió un momento trágico cuando fue víctima de una banda de criminales que usó ácido para robarlo.

Soler, a la izquierda, durante una de sus participaciones en una telenovela. ( Captura )

Un periodista del medio ‘Infobae’ se cruzó con Soler en lo que parece ser nuevo método de sustento diario. “Mi nombre es Luis Soler, para mí es muy incómodo hacer esto, pero no tengo otra manera de ganarme la vida, sino subirme acá y pedirles que me den cualquier apoyo que les nazca”, aseguró escuchar por parte del artista.

PUBLICIDAD

Relacionadas Justin Bieber y Hailey Bieber esperan un bebé y renuevan sus votos

“Desde hace un par de años me toca estar en esta situación porque no tengo trabajo, nadie me emplea y tengo que pagar un lugar para dormir, así como la comida del día a día. Yo era actor de televisión”, continuó el actor.

Del mismo modo, explicó a los pasajeros de Transmilenio que: “Salí en Sin senos no hay paraíso’, ‘Tu Voz Estéreo’ y ‘Francisco, el matemático’, entre otras muchas telenovelas, pero por mi condición ya no me dan papeles en ninguna parte. Busquen en internet y verán que todo lo que les digo es real. Sufro de ceguera parcial, debido a que fui víctima de un ataque con ácido”, aseguró.

Asimismo añadió que actualmente no cuenta con seguro médico ni puede costearse platos de comida. De hecho, dijo que a pesar de necesitar un trasplante de córneas, sus capacidades económicas no le permitieron acceder al procedimiento.