Mark Sheppard, quien formó parte de la serie “Supernatural”, logró vencer a la muerte en seis ocasiones tras sobrevivir a varios paros cardiacos masivos, el mismo día.

Fue Sheppard quien, a través de las redes sociales, dio a conocer su increíble historia; incluso, reveló que tuvo que ser “resucitado” en cuatro ocasiones por los paramédicos.

En su publicación de Instagram, el actor contó que todo ocurrió este viernes pasado, cuando se encontraba en su casa y de la nada cayó inconsciente, posteriormente despertó en el hospital y fue entonces cuando se enteró de la gravedad de lo que le había ocurrido: “¡No vas a creer esto! Ayer iba camino a una cita cuando me desplomé en la cocina. Seis ataques cardíacos masivos después, y ser resucitado de la muerte cuatro veces”, escribió junto a una fotografía suya en la que aparece en la cama de un hospital.

El histrión de 59 años de edad explicó que fue diagnosticado con una obstrucción total de la arteria descendente anterior izquierda, una condición que también se conoce como “viuda” y que surge cuando la sangre no puede moverse a través de la arteria.

Mark también aseguró que de no ser por su esposa y el equipo médico que lo atendió, es muy probable que a estas alturas no estuviera con vida: “Si no fuera por mi esposa y el increíble personal de St. Joseph’s, no estaría escribiendo esto. Mis posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas”, agregó.

Por último, agregó que se encuentra muy bien de salud y terminará de recuperarse en casa.

¿Quién es Mark Sheppard?

Hijo del actor W. Morgan Sheppard y originario de Londres, Mark es músico y actor de profesión. Inició su vida arriba de los escenarios con tan solo 15 años junto a bandas como Robyn Hitchcock, Television Personalities y Light a Big Fire.

Debutó como actor en la serie “The X-Files”, apareciendo en un solo episodio; posteriormente formó parte del programa “Soldier of Fortune”, “The Practice”, “CSI: New York” y “White Collar”.

Sin embargo, uno de sus personajes más recordados es como el demonio Crowley, en la serie de terror “Supernatural”. Sheppard apareció en el programa por primera vez en la quinta temporada y fue hasta la entrega número diez cuando consiguió un papel protagónico en la trama.