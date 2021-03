El actor cubano radicado en Miami, Florida, Frank Egusquiza, aseguró que tuvo sentimientos encontrados en la caracterización de su personaje antagónico, el “sargento Mauricio”, en la película cubana “Plantados”, la cual estrena hoy en Fine Arts.

Egusquiza sostuvo que aunque vivió la mayor parte de su vida en Cuba, desconocía las torturas a las que fueron sometidos los presos políticos por negarse a seguir el régimen castrista, según resalta el filme.

Por eso tuvo que documentarse y entender los motivos que tuvieron los presos políticos, para revelarse contra el régimen cubano y viceversa, conocer las razones de odio de los guardias para torturarlos.

“‘El sargento Mauricio’, es mi primer y gran antagónico en el séptimo arte, un personaje con una responsabilidad histórica tremenda. Tuve que investigar muchísimo, observar muchos documentales de la época, películas y entrevistas, para encontrar la esencia de este hombre, para lograr entender de donde provenía el odio visceral al que se opone a la revolución’'.

’'El proceso fue triste porque mientras más indagaba más me dolían las cosas que encontraba, sobre todo los miles de fusilamientos injustos perpetrados por la dictadura’', manifestó.

Egusquiza reveló detalles de su personaje.

’'La película ‘Plantados’ tiene dos tiempos de acción, presente y pasado. Mi personaje es el Mauricio del pasado, teniente, carcelero y esbirro del castrismo, una persona inhumana, cínica, despiadada y un sin fin de cualidades oscuras que se pueden encontrar fácilmente en muchos hombres dentro de las filas militares comunistas en cuba. Están entrenados para reprimir y no para servir o proteger al pueblo’’.

Describe su participación en “Plantados”, un filme dirigido por el cineasta cubano, Lilo Vilaplana, cuyo final fue grabado en el Fuerte San Gerónimo del Viejo San Juan como, ’'una jornada de mucho aprendizaje. Hubo mucho trabajo en equipo y la energía que había alrededor era muy especial, nos sentiamos cómodos. También teníamos de asesores a los propios protagonistas, a los verdaderos ‘plantados’, que nos contaban historias todo el tiempo y nos dieron la confianza necesaria para poder representar tan alta responsabilidad’’, subrayó.

El joven actor se mostró satisfecho por la acogida del público que tuvo el filme durante su estreno la pasada semana en la Ciudad del Sol. La misma fue escogida para participar en el 38th Miami Film Festival.

“Estamos sumamente contentos porque llenamos siete salas, y el trailer llegó al estreno con más de 56 mil visualizaciones en el canal de youtube del festival. La película obtuvo el premio de la Popularidad. La gente ha apoyado el proyecto desde el día uno, hay un compromiso sincero de darla a conocer, le ha tocado el corazón a mucha gente y tengo certeza de que en Puerto Rico, también será un éxito taquillero”.

A Frank Egusquiza, quien salió de Cuba como parte de un intercambio cultural entre el Centro de Teatro cubano y la Universidad de Alabama, en el 2013, le gustaría trabajar en la Isla.

’'El rodaje de la película hizo que conociera a Puerto Rico, un país del que quedé completamente enamorado, finalmente comprendí el significado de ‘De un pájaro las dos alas’. Me encantaría volver y hacer cosas allá, pues me ha dado la posibilidad, en sus espacios, de realizar una película que ha significado mucho dentro de mi carrera, me sentí como en casa’', concluyó.