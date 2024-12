La actriz y modelo venezolana Natasha Domínguez, conocida por interpretar a Ashley Johnson en la serie Mi familia perfecta de Telemundo, denunció públicamente en sus redes sociales que fue drogada con un té de lavanda que compró en un establecimiento para tener “tener más ánimo” ya que estaba atravesando por un proceso gripal.

La actriz, quien reside en la ciudad de Miami, explicó que iba a tomar su terapia de quiropráctica cuando entró al lugar donde supuestamente se tomó la bebida, a la que le agregaron ‘unas gotas naturales’ que podían ser adictivas, según le indicó el empleado que preparó la misma.

“Agarro mi té, lo pongo en un vasito para llevármelo y me voy. En camino a la terapia empiezo a sentir como que se me duermen los brazos. Llego y le digo a la muchacha: ‘Me estoy tomando un té que creo que no me está haciendo bien, en cuestión de segundos, estoy mareada’... Me desmayé”, expresó.

Contó que inmediatamente fue socorrida por las personas que se encontraban presentes.

Domínguez pidió a sus seguidores no visitar el restaurante y no consumir productos desconocidos.

“Desde entonces no he parado de vomitar, de marearme, se me duermen los brazos. Horrible. No se lo aconsejo a nadie, ni que vayan a ese lugar... Me dieron una droga y yo ni por enterada. Cuídense con lo que se toman por ahí”, afirmó.

También reveló que las gotas contenían kratom, una especie de planta medicinal perteneciente a la familia de las rubiáceas que tiene propiedades que ayudan a la reducción del dolor en el cuerpo y promocionado como estimulante energético y potenciador del estado de ánimo.