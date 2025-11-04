La meteoróloga puertorriqueña Ada Monzón fue reconocida este lunes en la icónica pantalla digital de Times Square, en Nueva York, como parte del prestigioso listado “50 Over 50” de la revista Forbes.

Su imagen apareció junto a otras nueve mujeres líderes de distintas partes del mundo, todas homenajeadas por su impacto profesional y social después de los 50 años.

Visiblemente emocionada, Monzón compartió el momento con su familia y con sus seguidores a través de redes sociales.

“¡Esto es para ustedes, por ustedes, por Puerto Rico y para el mundo!”, exclamó la jefa de meteorología de de Wapa Televisión.

PUBLICIDAD

El reconocimiento forma parte de la iniciativa anual de Forbes en colaboración con OutFront Media, que celebra a mujeres que continúan alcanzando logros extraordinarios en etapas avanzadas de sus carreras.

El evento principal se desarrolla esta semana en Nueva York y tendrá su continuación en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en marzo de 2026.

“Ser parte de la lista Forbes 50 Over 50 es un honor inmenso. Estoy profundamente agradecida de esta oportunidad para representar a Puerto Rico y a las mujeres latinas en la ciencia en una de las plataformas más importantes y vistas del mundo”, expresó Monzón, según publicó Wapa TV en su página cibernética.

“Ver mi imagen en Times Square es algo que jamás imaginé. Para mis hijas y para todas las niñas y mujeres, este reconocimiento demuestra que cuando se trabaja con pasión y propósito, la vida te sorprende con momentos que reflejan ese camino”, añadió la primera mujer meteoróloga de Puerto Rico.

Fundadora del EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico, Monzón ha dedicado su carrera a educar y promover la ciencia con empatía, rigor y compromiso social.

La lista Forbes “50 Over 50”, creada en 2021 junto a la periodista Mika Brzezinski y su iniciativa Know Your Value, busca redefinir el concepto de éxito y liderazgo femenino destacando a mujeres que alcanzan su mayor impacto profesional después de los 50 años. En ediciones anteriores han sido reconocidas figuras como María Shriver, Halle Berry, Kamala Harris e Isabel Allende.