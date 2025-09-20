A ocho años del terrible azote del huracán María, la meteoróloga Ada Monzón reveló con nostalgia varios detalles de cómo vivió el momento del azote del fenómeno mientras informaba al pueblo desde Noticentro.

Fue en una entrevista con el comunicador Francisco Zamora, que la científica se sinceró y contó algunas cosas que hasta el momento no había compartido con sus seguidores.

En la conversación manifestó que llevó al equipo de producción de Wapa una preoupación sobre si la antena que ubica al lado del canal en Guaynabo se doblaba o se partía y eso provocaba que tanto pedazos de ella o de antenas satelitales cayeran sobre el techo del estudio.

“Cuando estamos en el proceso de que está entrando el ojo da la casualidad que empiezan los vientos bien fuertes en el área metropolitana... ¿y qué empezamos a escuchar? Pacatúm, pacatúm. Empiezan las antenas de satélite a caer encima del techo... Nosotros estábamos en l momento más importante; acaban de emitir el aviso de vientos extremos, acaba de entrar el ojo y acabamos de perder el radar, estoy al lado de Felipe y David y nos cogimos de mano y en ese momento hizimos una pausa y sabes qué y comenzamos a rezar al aire", relató Monzón haciendo pausas para intentar contener las lágrimas.

“Ahí fue el único momento que me quebré porque yo pensé que me moría. Yo pensé que nos íbamos a morir por la torre”, agregó.

Lo describió como el momento pico del que temió por su seguiridad ya que pensó que la torre de comunicación pudo en ese momento acabar con su vida.

EL 20 de septiembre de 2017 el huracán María azotó a Puerto Rico con vientos de 155 millas y ráfagas más altas. Entró por Yabucoa poco después de las 6 de la mañana y salió por el noroeste de la Isla a eso de las 2 de la tarde de ese mismo día.

El ciclón provocó la muerte de unas 4,645 personas, según un estudio de la Universidad de Harvard, publicado en el New England Journal of Medicine.

María es catalogado como uno de los huracanes más devastadores en la Isla. Fue el primer huracán en azotar directamente Puerto Rico desde el paso del huracán Georges en 1998.