Yabucoa- El alcalde de Yabucoa, Rafael “Rafy” Surillo, lamentó el colapso del puente que brinda acceso a la comunidad La Comuna, en el barrio Aguacate, tras las fuertes lluvias de la tormenta tropical Ernesto, que se convirtió en huracán al norte de la isla. No es la primera vez que la estructura sufre daños debido a fenómenos atmosféricos.

De acuerdo con el ejecutivo municipal, la construcción se vio afectada con el paso de los huracanes María, en el 2017, y Fiona, en el 2022. Sin embargo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) retrasó los trabajos al no obligar los fondos a tiempo, indicó.

En el 2017, el huracán María hizo su entrada a la isla por este municipio, con vientos registrados de hasta 155 millas por hora

“No estamos preparados para estos eventos, ese puente se nos afectó en (el huracán) María y lo reclamamos. Después, llegó (el huracán) Fiona y no habíamos recibido la obligación de fondos y se afectó también. Ahora, me obligaron el de María, pero todavía el de Fiona no me lo han obligado y ahora se me compasó”, explicó Surillo a Primera Hora.

“Si hubiésemos reparado ese puente con una inmediatez, que es lo que siempre he dicho cuando vienen un fenómeno como este, no debemos esperar para lo último para obligar los fondos en la categoría de puentes y caminos. Todavía tengo proyectos de caminos que no se han obligado desde María, obligaron los parques y las canchas, pero nadie va a perder la vida porque una cancha no se construya. Pero gracias a Dios que no había nadie transitado en ese puente en ese momento porque pudo haber ocurrido una desgracia”, añadió.

El colapso de la estructura no afectó el acceso de las familias en el área debido a la existencia de rutas alternas.

“No va a haber nadie incomunicado”, dijo.

Postes en el piso

El mandatario municipal aseguró que la recuperación del servicio eléctrico podría tardar tras la escasa comunicación con el personal de LUMA Energy.

Surillo confirmó a este medio que el 100% de Yabucoa estaba sin servicio eléctrico desde las 2:30 a.m. del miércoles.

“La recuperación en el sistema eléctrico va a tardar un poquito y lo sé porque me tiro a la calle y veo tanto tendido eléctrico en el piso. Tanto poste que se cayó, sabemos que para levantar eso le va a tomar un tiempo a LUMA”.

“Tengo excelente comunicación con el enlace regional que nos asignaron, pero en momentos como este yo debo tener una comunicación con el encargado de brigada porque yo puedo proveerle ayudas de seguridad, de servicio pesado y unidos podemos acelerar el trabajo en la recuperación”, añadió.

Al momento de esta publicación, el alcalde aguardaba por establecer comunicación con LUMA para, a su vez, restablecer el servicio de bombeo de agua que se sustenta con electricidad.

De no poder restablecer los servicios esenciales, Surillo iniciará los trabajos el jueves con el movimiento de generadores para proveer el servicio de agua a las comunidades necesitadas.

Reconstrucción en mente

La caída de postes del tendido eléctrico, la obstrucción de camino y el regreso del viento y la lluvia, aseguró Surillo, atrasará el comienzo de los trabajos de reconstrucción.

El alcalde mencionó que el pueblo ha recibido de cinco a seis pulgadas de lluvia. Así las cosas, intentarán iniciar la recuperación el jueves, cuando conozcan cada situación particular de los barrios.

“Mañana (jueves) en la mañana vamos a destacar (empleados) porque hoy ha sido difícil trabajar porque el viento y las bandas de lluvias nos imposibilitan poder trabajar aceleradamente”, sentenció.