El municipio de Añasco emitió una orden de desalojo para los barrios Miraflores, Espino, Cidra, Pozo Hondo, Corcovada Abajo, Playa, la comunidad Pagán, el sector El Tapón y la urbanización Brisas de Añasco, debido a la amenaza inminente de inundaciones que representa el Río Grande de Añasco.

El alcalde de ese pueblo, Kabir Solares, indicó que en horas de la tarde, el cauce del río sobrepasaba los 18 pies y ya sectores como Cidra, a la altura de la carretera PR-109 y también la PR-115, comenzaban a experimentar el impacto de las aguas.

“Esta mañana cuando me desperté a las 4:30 de la mañana, estaba en tres pies (el cauce del) el río y ahora está en 18″, dijo Solares, quien añadió que no necesariamente son las lluvias en Añasco las que provocan la crecida de ese cuerpo de agua, “porque recibimos agua desde Adjuntas, que pasa el río”.

A tales efectos, el municipio habilitó tres salones de la escuela Isabel Suárez como refugio y cuentan con 311 catres disponibles.

A eso de la 1:00 p.m., ya una decena de personas había acudido al albergue al que pueden llevar sus mascotas, ya que uno de los salones fue habilitado para esos fines.

“Necesitamos que las mascotas estén en sus jaulas”, explicó el ejecutivo municipal, bombero de profesión, al exhortar a los residentes a no salir de sus casas si no es necesario y, en caso de tener que hacerlo, no cruzar por carreteras inundadas.

Las carreteras 109 y 402 de Añasco se hallaban cerradas debido a la caída de árboles y tendido eléctrico en el suelo. ( Suministrada )

Solares añadió que cuentan con transportación para recoger a los ciudadanos que necesiten trasladarse al refugio y que pueden comunicarse al 787-826-0209 para coordinar con el municipio.

De otra parte, el mandatario indicó a Primera Hora que los recursos de respuesta rápida y asistencia de emergencia del municipio se encuentran en la calle trabajando con la situación.

“Hasta el momento, estamos cubiertos en todas las áreas. Estamos trabajando con LUMA... tenemos policía municipal, policía estatal, (Oficina Municipal de) Manejo de Emergencias, personal de Obras Públicas, diferentes compañías cubriendo diferentes áreas de Añasco para inundación”, dijo.

Añadió que hay personal de Obras Públicas Municipal en varios sectores en los que se han reportado deslizamientos de terreno trabajando con la situación, entre estos el barrio Mata. Mientras que las carreteras PR-109 y PR-402 se hallaban cerradas debido a la caída de árboles y tendido eléctrico.

El municipio también estaba monitoreando la carretera PR-2, a la altura de la intersección con la PR-115, debido a que normalmente la crecida del río obstruye esa ruta. En cuanto al servicio eléctrico, dijo que de los 22 barrios de Añasco, unos 20 estaban sin energía.

Por último, Solares exhortó a los residentes de Añasco a conservar la calma, permanecer en sus hogares, evitar ponerse e riesgo y recurrir a las autoridades pertinentes en caso de necesitar asistencia.

“Si no tienen que salir de su residencia, no se muevan. Permanezcan en sus casas con sus familias. Si ven una quebrada que pasa por encima de la carretera, no la crucen. Devuélvanse a sus hogares si no tienen que salir, no tienen por qué estar en la calle. Pedimos tranquilidad del pueblo. Tenemos guaguas escolares, vehículos de transporte colectivo, tenemos ambulancias disponibles. El CDT abierto las 24 horas, con salas de emergencia”, reiteró.