La animadora puertorriqueña Adamari López informó hoy que dio negativo a la prueba de coronavirus que se había hecho hace unos días.

“Finalmente me llegaron los resultados de la prueba que me realicé para saber si tenía el coronavirus y como esperaba salieron negativas”, escribió la boricua junto a un vídeo en el que explica los resultados.

“Sigamos tomando las medidas de precaución recomendadas por las autoridades. La próxima semana me reincorporo a mis labores en Un Nuevo Día para seguir informándonos con lo último de este virus y con todas las noticias y expertos en este y otros temas. Gracias por estar al pendiente de mi salud y por su cariño”, añade.

López decidió tomarse la prueba tras haber estado en un lugar donde también estuvo la actriz Rita Wilson, esposa del actor Tom Hanks, quien al igual que él, dio positivo al coronavirus.