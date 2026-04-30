La animadora y actriz puertorriqueña Adamari López continúa expandiendo su trayectoria internacional al unir su carrera con su pasión por viajar, explorando nuevos destinos a través de su trabajo. Recientemente, la también empresaria visitó Sevilla junto al programa “Desiguales”, de Univisión, donde participó en una cobertura especial de Semana Santa. Días antes, viajó a São Paulo para cubrir la etapa final del reality show “Apostarías por mí”, del mismo canal.

En las próximas semanas, la presentadora volverá a hacer las maletas para trasladarse a Montevideo, Uruguay, donde permanecerá por más de dos meses grabando la nueva temporada del programa de juegos tipo consurso de trivia “¿Quién caerá?”.

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“Una de mis pasiones es viajar. Eso lo hederé de mi madre Vidalina, que le encantaba viajar, y tengo la dicha de viajar también con mi trabajo”, dijo López en entrevista telefónica con Primera Hora.

“Este proyecto (‘¿Quién caerá?’) viene en una cuarta temporada y tendremos la oportunidad de ir a grabarlo a Uruguay, un país hermoso que nos ha recibido con muchísimo cariño las primeras dos temporadas a mí y en estas últimas temporadas con Alaïa, que también vuelve”, indicó sobre su hija de 11 años.

25 Fotos Repasamos aquí algunas imágenes de la querendona de Puerto Rico.

Sobre su experiencia en territorio uruguayo, López adelantó parte de lo que ha podido disfrutar y lo que espera continuar explorando durante esta nueva estadía.

“Podemos conocer un poquito de Uruguay, de su cultura, de su comida y de su gente maravillosa. Ha sido increíble que a través de mi trabajo pueda conocer y visitar diferentes lugares que nos hacen muy felices”.

Asimismo, destacó una de sus visitas fuera de la capital. “Fuimos al área de Colonia (del Sacramento), que es superlinda. Una ciudad que en un día claro se ve Buenos Aires, el lugar es precioso, comí divino”, recordó.

Algo de aquí que no puede faltar

Durante sus viajes de trabajo, especialmente aquellos de larga duración, la artista procura llevar consigo productos representativos de la cultura puertorriqueña, en gran medida pensando en su hija.

“¡Un adobo!”, exclamó Alaïa, quien se encontraba al lado de su madre durante la entrevista virtual y respondió al escuchar la pregunta sobre el tema.

Luego de pasar un tiempo con su padre Toni Costa en España, su hija Alaïa se unirá a ella en Uruguay para "¿Quién caerá? Kids". ( Suministrada )

“El adobo, pero precisamente es para ella”, confirmó López. “A ella le gusta la comida uruguaya, es espectacular y las carnes son divinas, pero le gusta su sabor, y entonces me llevo el adobito de aquí. Añadió que también lleva tostones, “porque allá no hay plátanos machos. Me llevo bolsitas de tostones, cositas que me gustan para ella y para mí, para seguir disfrutando las delicias de comida que hay en Uruguay, pero para no dejar del todo lo que me gusta de las cosas tradicionales puertorriqueñas. Cada vez que le doy a alguien a probar un tostón, aunque sea de bolsa, quedan como ‘ay qué rico, de dónde es, qué es’”, relató entre risas.

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Le dan la manito

Para poder cumplir con sus compromisos profesionales sin descuidar a su hija, López explicó que durante las grabaciones de “¿Quién caerá?” contará con apoyo familiar.

“Suelo no dejar a Alaïa sola por lo general en ningún momento, soy una mamá bastante preocupona. Para que la niña siempre esté atendida y supervisada, mi hermanita Adaline se va conmigo”.

Además, detalló cómo se organizarán durante el verano. “Ella se va con su papá a pasar unas vacaciones en Ibiza y después se van a ir a casa de la familia de su papá a estar con sus yayos (abuelos), con sus primitas, haciendo también actividades que le encantan. En el verano, mientras yo estoy en Uruguay, ella va a estar por allá. Pasa todo el mes de junio con su papá y luego regresa a Miami y mi hermana la lleva a Uruguay para hacer la versión de ‘Kids’ y completar el ciclo de grabaciones que se hace allá”, explicó Adamari sobre la versión infantil, coanimada por su hija y que en esta ocasión tendrá 17 programas.

“¿Quién caerá? Kids”, cuya primera temporada fue al aire a principio de año, conserva la esencia del formato original, un “game show” de preguntas y estrategia, pero con un tono más espontáneo y familiar, con la participación de niños y niñas de entre 10 y 12 años. “Era mi primer programa con Alaïa, así que estaba emocionada y nerviosa a la vez, porque quería que le saliera todo superbién, pero no quería ser de esas mamás que están encima del hijo”, recordó.

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“De vez en cuando podía dar uno que otro tip, pero no quería que ella se sintiera como agobiada por una mamá que está ahí ‘así no, así sí’. Yo la dejaba que ella disfrutara el proceso y creo que resultó maravilloso porque ella antes que terminara ya estaba preguntando que si había una nueva temporada. Lo disfrutó mucho, no creo que lo sintió como un trabajo”, sostuvo.

En busca de más caras boricuas

A pesar de la distancia, la presentadora subrayó la presencia de concursantes boricuas en “¿Quién caerá?" y extendió una invitación a otros a unirse. “Hay muchos puertorriqueños que han ido. El año pasado fueron varios y uno de los muchachos que fue se llegó a ganar casi $50 mil. Siempre que la gente de mi tierra va, pues obviamente tiene para mí un saborcito diferente porque me acerca más a los míos, a mi tierra”.

Para inscribirse, los interesados deben acceder al proceso de audiciones a través de univision.com/castings.

Requisitos para audicionar a ¿Quién caerá?

-Tener mayoría de edad

-Hablar español

-Tener conocimientos de cultura general

-Gozar de buena salud para participar en las actividades del programa

-Poder viajar fuera de EE.UU. sin limitaciones (pasaporte vigente con al menos 6 meses de validez)