Loíza - Al ritmo de la cadenciosa bomba comenzó la jornada de trabajo de la presentadora Adamari López en Puerto Rico, donde permanecerá hasta el miércoles como parte de una serie de transmisiones del programa “Hoy día”, de la cadena NBC-Telemundo, desde distintos puntos turísticos de la Isla, principalmente desde la ciudad capital.

La agenda comenzó el domingo inmediatamente después de arribar al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín cerca del mediodía. Desde allí se trasladó a Loíza para encontrarse con Miss Universe Puerto Rico, Michelle Marie Colón, la folclorista Sheila Osorio y la agrupación de bomba y plena Los Negritos de la L.

PUBLICIDAD

“Me lo disfruté muchísimo”, reaccionó la artista. “Tuve la oportunidad de compartir con la gente linda de aquí, de que enseñaran a bailar y de seguir enalteciendo nuestra cultura puertorriqueña”, agregó poco después del breve taller de bomba, que será parte del material audiovisual que se incluirá en las transmisiones en directo a partir de este lunes en el Paseo de la Princesa, el martes en Ventana al Mar y el miércoles en Distrito TMobile. Las transmisiones serán entre 7:30 y 10:00 de la mañana, y algo de esto se podrá ver a través de la versión “Hoy día Puerto Rico” de Telemundo.

“Qué mejor que venir a mi tierra para que sigan conociendo a nuestra gente a nivel internacional; resaltar, por ejemplo, a los invitados que vamos a tener, que va a estar Gilberto Santa Rosa, una influencer de talla plus, representación de la Compañía de Turismo, todas las cosas que pueden seguir atrayendo gente a nuestra tierra para que sigamos dándonos a conocer por cómo tratamos a la gente, nuestros bailes, nuestro folclor, nuestra gastronomía y nuestros artistas”, abundó.

Adamari sacudió su nueva figura con la típica falda de bomba reflejando la alegría que le provoca el “lindo momento” que vive a sus 50 años y que, según dijo, es producto de una combinación de factores que van desde lo espiritual hasta lo físico.

Miss Puerto Rico Universe, Michelle Marie Colón, la folclorista Sheila Osorio y la agrupación Los Negritos de la L acompañaron a la presentación de la grabación. ( Ramón "Tonito" Zayas )

“Creo que todo lo que me ha pasado en estos últimos tiempos ha sido de sorpresa y de bienestar. Creo que ha sido para bien todo lo que ha pasado en el último año. A veces uno no entiende cuáles son los propósitos. Me ha pasado en otros momentos también, que me ha sorprendido la vida con cosas que uno no se espera, pero al final uno siempre ve que es para mejor”, dijo, agradecida también de poder continuar trabajando en la carrera que escogió y disfrutando, ahora con mayor complicidad, a su hija Alaïa.

PUBLICIDAD

Su estabilidad emocional, a poco menos de un año de la separación del padre de su hija, el bailarín y coreógrafo Toni Costa, la atribuye a su fe en Dios, a su núcleo familiar y a su íntimo grupo de amistades.

“Quiero ser feliz, quiero seguir disfrutando el trabajo, quiero seguir enfocándome en ser un ejemplo de lo capaz que somos las mujeres de lograr lo que queremos si nos lo proponemos, si nos respetamos a nosotras mismas, con lo que pensamos, las decisiones que tomamos, así que quiero seguir siendo cercana con la gente, pero valorarme y dándome el lugar que me corresponde y eso no me lo puede dar nadie que no sea yo”, afirmó.

Con eso no quiere decir que esté descartando rehacer su vida con un nuevo amor. “Significa que estoy tranquila, no estoy esperando a nadie, pero tampoco estoy cerrada a nada”.

“Me siento como la que mucha gente conocía antes”

Lograr bajar de peso con una transformación en su nutrición y cuidado físico que inició hace dos años con el plan de WW (Weight Watchers) y entrenamiento profesional con Jocelyn Trochez, respectivamente, también le renovó la autoestima. “¡Ay, me encanta!”, exclamó sobre la imagen que ahora ve a través del espejo.

“Me siento como la que mucha gente conocía antes, en términos de físicos, pero quizás con una madurez diferente, disfrutando mucho más esta etapa, disfrutándome que pude lograr bajar de peso y me siento bien, estoy contenta”, puntualizó. Dejar las bebidas gaseosas o refrescos fue lo más difícil, porque confesó que tomaba hasta seis por día.

PUBLICIDAD

La nueva etapa que experimenta en la maternidad, ahora que convive sola con su hija Alaïa, les está permitiendo afianzar la relación de amor entre ellas. ”Quizás tenemos ahora un momento más íntimo entre ella y yo, pues muchas veces estamos nosotras en actividades juntitas, aunque papá sigue ahí, está pendiente y también está presente, tenemos un bonding ella y yo, y eso nos lleva a crear momentos especiales, juegos diferentes, momentos de estudiar en los que a veces siento que no soy la mejor maestra, pero sí quiero que sepa que estoy ahí, que no pasa nada si me equivoco yo, o se equivoca ella, y creo que hay una complicidad más grande y un respeto y un amor por la una y la otra que ha venido muy bien”.

Este viernes le celebrará a su hija el cumpleaños número siete desde el Nickelodeon Resort en la Riviera Maya.

La folclorista Sheila Osorio dirigió a la presentadora con los pasos básicos de la bomba puertorriqueña. ( Ramón "Tonito" Zayas )

“He pensando hacer reels con esos memes”

Adamari, siendo una figura activa en las redes sociales, no está ajena al batallón de personas que la sigue ni al que la critica por su constante presencia en las plataformas digitales de los medios de comunicación.

“He visto tantos memes, he pensando hacer reels con esos memes, porque es curioso”, comentó riendo. “Yo agradezco tanto las muestras de cariño como también puedo entender a los que están jartos de verme, es normal, pero no hay algo que yo pueda hacer. No voy a dejar de vivir ni de poner las cosas que me gustan como cada uno pone en sus redes sociales con sus hijos, con su familia. Esta es mi vida. Yo decidí ser una figura pública, llevo muchos años en esto y los momentos que no quiero compartir, no los comparto y los que quiero, los pongo, al que le guste, bien, y al que no, no puedo hacer más. Con no verme, es suficiente”.