Adamari López se siente a gusto en su nueva función como jurado junto a Cristián de la Fuente y Mariana Seoane en el programa “Así se baila”, que emite Telemundo los domingos a las 8:00 p.m.

El espacio, que arrancó el domingo pasado, tiene en competencia a 10 parejas de famosos que se enfrentan en la pista de baile con la intención de convencer cada semana al panel de jueces de que deben mantenerse en la competencia.

Su responsabilidad en el espacio que anima Jacky Bracamontes, Adamari no se lo toma a la ligera.

“Sé lo duro que puede ser o lo difícil, y la empatía que uno debe tener con esas personas. Así que es un compromiso serio y de un peso”, dijo de entrada via Zoom la actriz y animadora, quien por su experiencia en el desaparecido reality show “Mira quien baila” sabe muy bien a qué se exponen los participantes de “Así se baila”.

“Yo no estoy ahí para criticarlos de manera negativa, estoy para darles un punto de vista y también disfrutar de lo que hacen en su presentación. Pero sí es a veces un poco difícil e incómodo, porque cuando uno, desde nuestro punto de vista, piensa que a lo mejor la presentación estuvo o muy espectacular o no tanto, pues es difícil poder informarlo o decirlo sin lastimar a alguien, sobre todo en el caso cuando no es tan buena la presentación. Y siempre hay que buscar esas palabras que les den aliento, que no les quiten esa motivación para seguir hacia adelante. O sea, que es como difícil, porque cómo complacer a todas esas personas sin verte ni que estás queriendo ser muy linda ni tampoco muy injusta”, explicó.

A diferencia de programas similares, “Así se baila” no cuenta con profesionales del baile en funciones de evaluación, sino que como novedad cuenta con tres celebridades que han pasado por una experiencia similar a la de los participantes y son los llamados a pasar juicio sobre sus ejecutorias.

“Este es un show de baile diferente a otros que hemos visto. Nosotros, como jurados, los tres hemos tenido la oportunidad de bailar en una pista de un programa. Cristián estuvo en ‘Dancing with the Stars’; yo estuve en ‘Mira quién baila, Mariana también estuvo en un programa en México, y todos nos hemos visto en la misma posición de esas personas que estamos evaluando. O sea, que debemos ser empáticos con ellos, porque hemos vivido esa experiencia aunque quizás la vivimos con la ventaja de tener a un profesional a nuestro lado de nosotros y ellos no. Yo tuve la ventaja de bailar con bailarines profesionales, que si yo me equivocaba, si yo me perdía, sabían cómo llevarme para que yo me luciera más en la pista de baile”, indicó Adamari sobre la diferencia de “Así se baila” con otros formatos, lo que les permite enfocar, además de las habilidades y el progreso en el baile de las parejas, en sus historias personales.

“Al no tener esa experiencia (con profesionales) es diferente cómo se presentan en la pista de baile, cómo pueden sacar adelante la coreografía, cómo pueden salir adelante si se equivocan, y tratar de darlo todo con el mayor cariño y la mejor emoción para disfrutárselo ellos y que también lo disfruten todos los que lo ven. Así que en ese aspecto es diferente todo el aspecto del programa”.

El hecho de que el programa no cuente con un panel de profesionales del baile como jueces es una de las críticas que recibió el programa tras su primer episodio, cosa que Adamari acogió con humildad, pero haciendo hincapié en que por no ser bailarina profesional no necesariamente carece de méritos para evaluar a otros.

“Creo que hay que darle también su espacio y el respeto que se merece la opinión de cada una de las personas, aun cuando no esté de acuerdo... Respeto su opinión, también es valiosa, también es importante y también hay que tomarla en cuenta. Pero esas decisiones van tomadas por la empresa, por los productores del programa y yo lo único que puedo decir es gracias, porque me pusieron ahí; valoro esa oportunidad que me dan de crecer profesionalmente. Yo cuando fui más jovencita estudié baile, conozco un poco de la técnica, estuve por casi 10 años con una pareja que es un bailarín profesional... Sé de lo que se trata el espectáculo; llevo desde que tengo seis años de edad en él, y tampoco es que soy tan inexperta en esa parte... Y si le quiero añadir un ‘cherrie on the top’, gané la competencia de ‘Mira quién baila’”, sostuvo con una sonrisa pícara.

Anteriormente, Adamari ha mencionado su disposición para bailar otra vez con Toni Costa, con quien mantuvo una relación por 10 años y a quien conoció precisamente en la competencia “Mira quién baila”. La pareja se encuentra separada actualmente, aunque mantienen una relación cercana y cordial. Podría el público ver ese encuentro de la pareja en la pista de Así se baila, le preguntamos.

“Eso es algo que no se ha hablado. Jacky (Bracamontes) me preguntó... me tomó por sorpresa. Nada de eso está ni hablado ni se ha planificado ni hemos quedado en nada de eso. Por mi parte no lo descarto, porque Toni es un gran bailarín. Nosotros, yo espero que sigamos teniendo una relación muy buena, muy cordial por nuestro bien y, sobre todo, por el bienestar de nuestra hija. Nosotros nos conocimos en la pista de baile y creo que sería muy bonito que la gente nos vea bailar y nos vea como una pareja que puede seguir adelante y puede seguir llevándose bien y que puede seguir teniendo cosas en común, aunque ya no esté junta. Pienso que nuestra hija lo agradecería, quizás el público también, no lo sé, y afianzaría, yo creo, una relación muy linda y cordial que existe y que puede seguir existiendo entre Toni y yo”, sostuvo.

Adamari también conversó sobre la evolución que ha tenido su vida en su empeño por controlar su peso y llevar una vida más saludable. Contrario a lo que puedan pensar muchos, se ha tratado de un esfuerzo que inició hace más de un año y medio, que ha implicado la modificación de sus patrones de alimentación.

“He oído decir a la gente ‘qué rápido bajó de peso...’. Yo llevo ya aproximadamente un año que vengo viendo cómo me han funcionado los cambios que he hecho desde que hace aproximadamente año y medio comencé con un sistema que es como una evaluación. Tienes una cantidad de puntos que puedes consumir en el día y que lo pones en la aplicación y entonces vas sabiendo... Si llegas a esa cantidad de puntos o menos puedes lograr bajar de peso y tener un estilo de vida más saludable”, aclaró quien confesó que antes tenía una seria debilidad por los refrescos de soda.

“Yo empece hace año y medio con eso, y después vino la pandemia. Después que había empezado a bajar me estanqué un poquito, pues porque igual que le pasó a todo el mundo pues a lo mejor me dio ansiedad, me pasaba de los puntos que podía tener y entonces me estanqué un poco. Después volví a enfocarme y a hacer diferentes cambios que me permitieron llegar a donde hoy día estoy. Ha sido maravilloso porque el sistema ha sido mi guía principal para saber qué me puedo comer y que no y cómo voy, y los ejercicios... Estoy comiendo las cosas que me gustan, que eso te lo deja hacer el plan”.

Explicó que el cambio que ha puesto en función ha sido a base de un esfuerzo por romper con patrones alimentarios que no le hacían bien, pero que al ponerlos en ejecución han marcado una gran diferencia.

“Yo era muy refresquera, me podía tomar seis, siete refrescos en un día, seis o siete latas de refresco, y me encantaban. Pero ya sé que no me funcionan para lograr mi cometido. Así que no estoy tomando nada de refrescos, los quité por completo, los sustituí por tomar agua. Y estoy haciendo pequeñas porciones de cosas que me gustan para alimentarme bien sin necesariamente, como decimos los puertorriqueños, tener que jartarme de comida y sentirme satisfecha. Así que me mido. Ya más o menos sé lo que es. Si estoy en un restaurante, ya sé sacar de un plato la porción que me voy a comer. Trato de comer no más de un tercio de taza de arroz. Tres alimentos que no son beneficiosos para mí son el refresco, pan y el arroz. Entonces el refresco lo eliminé, el arroz he tratado de eliminarlo a un tercio de taza y lo complemento con vegetales y la proteína. Con eso y poder hacer los ejercicios y dormir bien... que aunque mucha gente no lo crea, dormir puede ser un factor clave para lograr lo que quieres al bajar de peso. Los masajes y correr, que son parte de los ejercicios, me han ayudado muchísimo. Sin los refrescos llevo desde octubre del año pasado. Así que he ido poco a poco, pero hemos ido viendo los resultados”, expuso.

Finalmente, compartió su felicidad como madre que ve a su hija Alaia iniciar su etapa escolar formalmente.

“Comenzó el 9 de agosto. Está feliz con los nuevos compañeritos de clase. Está con las ilusiones y los miedos de la novedad. Pero está muy contenta. Empezó clases de soccer dentro del mismo colegio, que ya las había hecho el año pasado, así como otras actividades. Ahora empieza catecismo también, el próximo lunes, para empezar su preparación para su primera comunión. Así que está bien, está contenta. Y se levanta tranquila, se levanta feliz, ilusionada de poder ir solita a la escuela. Sigue yendo a sus clases de tae kwondo con su papá. Yo a veces voy y la llevo y me quedo y los veo... Ella está muy bien”, concluyó.