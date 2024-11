Adri Filomeno, quien conquistó corazones con su sentido de humor y sensibilidad en “Super Chef Celebrities”, fue la estrella que quedó “achicharrada” de la competencia.

La creadora de contenido tuvo que despedirse de los ahora finalistas del “reality show” de Wapa Televisión tras una intensa “Noche de Fogón”, donde los concursantes tuvieron que conectar con su lado autóctono al preparar unos pasteles de pollo, pasteles de yuca y majarete.

Tras no conseguir puntos necesarios para salir de la “Línea de Fuego”, la influencer fue la próxima en salir de la “Súper Cocina” y cruzar por el “Pasillo de las Cenizas” en una conmovedora despedida.

“Y hasta aqui llego Adri Filo, hoy tocó desvelcrarme. La que llego sin saber mucho de cocina, pero llego con muchisimas ganas de aprender. El primer dia que entre por esa puerta de @wapatv minutos antes estaba dandole las gracias a Dios por permitirme vivir mis sueños y llevarme hasta aqui porque me parecia irreal el estar viviendo esta experiencia. Entré por esa puerta sin saber como @superchefpr me cambiaría la vida por siempre”, expresó la exparticipante en su cuenta de Instagram, donde recibió un sinnúmero de comentarios de apoyo tanto de sus seguidores, como de colegas como el animador Luis Ponce, así como uno de los “Jueces del Olimpo”, el Pitmaster José Edgardo Lucca.

“Llegue a la competencia con un pronostico de ser la primera eliminada o de las primeras 3 en eliminarse y, orgullosamente, digo que llegué hasta la semifinal, batallando contra los más duros en esta competencia. Gracias a ti que me ves desde tu celular, o me viste en la pantalla de tu tv, he podido cumplir sueños. Gracias por darme tu apoyo. A la produccion de Super Chef Celebrities, gracias por tratarme de la mejor manera posible y hacerme sentir en familia. A los jueces, gracias por sacar de mí una versión que no veía hace mucho tiempo y darme la confianza que necesitaba para llegar hasta donde llegué. A WAPA, gracias por apostar a mí, una mujer que siempre fue criticada por ser diferente y ustedes vieron en mí algo que yo no veía todavía. A mis compañeros, gracias por la amistad que me brindaron y la unión que tendremos siempre porque juntos pasamos esta travesia de ‘Super Chef” que para nada fue fácil. Gracias por quererme así de loca y esplayá 😂”, destacó.

Por otro lado, Alí Warrington, Alfonsina Molinari, Yasmín Mejías y Gabriela Quiñones se convirtieron oficialmente en los finalistas de la segunda temporada de “Super Chef Celebrities”, lo que los consagró con los “Chef Coats” de este ciclo, así como su pase para competir por el “Pilón de Oro” y el gran premio de $40,000.