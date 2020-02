Que si es un mal perdedor, que si tiene razón, en fin, los comentarios sobre la reacción del actor español Adrián Lastra al resultado anoche en la competencia de baile “Mira quién baila All Stars”, de la cadena Univisión, están que arden.

Y hay mucha verdad entre quienes defienden la participación del querido “Pedro” de la serie “Velvet”, pues no hay duda que su desempeño en la pista de baile, desde la primera gala, fue excelente, y así lo dejaron saber cada uno de los jueces en las evaluaciones. Para hacerlo aún más claro, Bianca Marroquín, lo declaró anoche el rey de la competencia, aún cuando el público votó a favor de la puertorriqueña Kiara Liz Ortega.

Dijo que le hubiera gustado tener la popularidad de la puertorriqueña.

No obstante, el 44% de los votos de la audiencia favoreció a la ex Miss Universe Puerto Rico y, aunque se percibió que Lastra no aceptó la decisión, más tarde trató de aclarar que agradecía a los votantes de todos los finalistas, pero le pareció injusto que en último momento se quedara fuera el criterio del jurado, que también integraron Casper Smart y Dayanara Torres.

El presentador de Univisión, Jomari Goyso, sin embargo, le advirtió que se trataba de una competencia en la que salía triunfante quien más allá calado en el gusto de la audiencia.

“No es injusto porque esto no es unas Olimpiadas y gana el que mejor baila. Esto es un show de televisión y nosotros como audiencia, votamos por quien nos entretiene”, dijo Goyso en un programa posterior a la final, en la que también figuró como finalista Sofía Castro.

“Hablo de la injusticia de cuando se dijo hace dos semanas y se ha cambiado la opinión esta noche en directo, de que el voto del jurado va afuera”, explicó Lastra. Luego dejó establecido que el problema lo tenía él, con su carácter perfeccionista, y admiró el cariño que le demostró el público a la boricia.

“Vamos a dejar una cosa clara, sabemos todos qué es la televisión, sabemos todos lo que es el entretenimiento, el problema está conmigo mismo, porque soy un luchador conmigo”.