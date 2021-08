Distinto a lo acostumbrado por muchos colegas, un escenario multitudinario como el de un teatro o un centro de bellas artes no fue el que utilizó para presentar su primer stand-up comedy, sino el jardín de su residencia en Ciudad de México.

Los protocolos de seguridad por la pandemia del COVID-19 han alterado muchas rutinas, y el comediante Adrián Uribe no está ajeno a esta realidad, lo que lo motivó a realizar su presentación de comedia Hecho en casa con un selecto público de 30 personas que incluyó amistades y fanáticos.

“Vengo de hacer giras para mucha gente, de hacer giras para mil, dos mil, tres mil personas en teatros, en venues muy grandes, y hacer esto para 30 personas en el jardín de la casa obviamente era un reto”, destacó el actor a Primera Hora mediante videollamada desde México, quien incursiona en el stand-up, una faceta diferente a la de hacer reír con sus personajes como lo ha hecho en la televisión, películas, y otros.

“Otro reto es que es la primera vez que yo escribo completamente mi show”, dijo sobre el especial grabado, que a partir de hoy estará disponible en la plataforma streaming Pantaya, en los mercados de Estados Unidos y Puerto Rico.

“Además, no probé este show antes del día que lo grabé. Es el día que lo presenté por primera vez. Entonces no tenía esta manera de ‘prueba y error’, que normalmente cuando haces este tipo de grabación es porque lo vienes haciendo y aquí ya quitaste rutinas, ya presentaste otras, ya cambiaste algunos chistes, pero esta vez no”, afirmó. “Estoy muy contento con el resultado. Por primera vez estuve haciendo lo que yo quiero en mi casa, porque no me dejan”, dijo con su humor habitual.

El comediante reveló que durante la presentación de aproximadamente una hora compartirá anécdotas sobre la convivencia con su esposa, la modelo, Thuany Martins, quien estuvo embarazada durante la pandemia y dio a luz a Emily, y de la experiencia de repetir la paternidad 17 años después, entre otros temas. “No han cambiado mucho las cosas porque a pesar de que mi hija tiene nueve meses de edad y mi hijo (Gael) tiene 18 años, es muy similar la cosa porque ninguno de los dos me hace caso”, comparó.

“Hablo de cosas que nos pasa a un puertorriqueño, a un venezolano, un guatemalteco, un mexicano, problemas de la casa, embarazo, bebés llorando, cambio de pañal. La cuestión del matrimonio. Hablo un poco también de la diferencia cultural, por ejemplo, mi mujer que es brasileña y yo mexicano. Cualquier hispano, cualquier latino se va a sentir identificado”, adelantó el artista, y se expresó en torno a cuánto le deleita provocar risas.

“Muchísimo. Desde que tengo uso de razón, recuerdo cuando era chiquito y contaba un chiste o hacía una cara y alguien se reía, era para mí una cosa como maripositas en el estómago. Lo disfruto y hasta la fecha cada vez que subo a un escenario no dejo de disfrutarlo”.

Como parte de su filosofía de vida, confesó que ha aprendido a ver las malas experiencias como un curso de aprendizaje al que también se le puede sacar humor.

“Creo que la diferencia entre tragedia y comedia es tiempo nada más. Algo muy trágico, algo muy doloroso, después de un tiempo volteas para atrás, te acuerdas y te ríes, y dices ‘la vida sigue’. Incluso yo toco también temas como mi salud, como la pérdida de mi padre, y lo toco dentro del stand-up justamente con un tono de humor, porque así es la vida, porque hay que reírnos. No hay que tomarse muy en serio la vida porque si no, imagínate, estamos de paso, y yo lo que he aprendido a lo largo de los años es a disfrutar y sacarle lo positivo hasta a lo más adverso que te sucede en la vida”, reflexionó. “Más que nunca necesitamos reír y eso es lo que quiero provocar en la gente, aunque sea por un momento”.

Además del stand-up Hecho en casa, el actor, que ha trabajado en telenovelas como Mi corazón es tuyo y Como tú no hay dos, resaltó que se mantiene ocupado en nuevos proyectos.

“Acabo de terminar de grabar una serie de diez capítulos, una comedia que próximamente la gente también va a poder encontrar a través de Pantaya. Se llama Pena ajena”, adelantó. “Es muy divertida también, con un humor incómodo. Mi personaje es un fotógrafo y lo que ves es que no tiene filtro y el tipo se la pasa hablando de más, y de repente incomoda a la gente y eso provoca pena ajena, y eso es lo divertido de esta serie”, dijo. “Además, hay una película que estrenará el próximo año, y voy a hacer otra película entonces. Hay muchos proyectos a futuro”.