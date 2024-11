Advierten a usuarios de Netflix sobre nueva modalidad de robo que estaría desocupando cuentas

( The Associated Press )

Los usuarios de Netflix han denunciado una nueva modalidad de estafa a través de mensajes de texto en la cual los delincuentes advierten a los usuarios sobre sus pagos o sobre sus cuentas con el fin de que accedan a un link y suministren sus datos bancarios.

“Su último pago ha sido rechazado, su cuenta será suspendida”, dice el mensaje de texto que le ha llegado a algunos usuarios a su celular, acompañado de un enlace en el que se invita a “renovar el pago”.

Al ingresar al enlace, las personas encuentran una página clonada muy similar al sitio web de Netflix, en la cual se le piden sus datos personales y los datos de su tarjeta con el fin de estafar.

El sitio web solicita varios tipos de verificación, entre los que se incluye iniciar sesión con sus credenciales de Netflix, actualizar la información de pago, catpcha y datos de su tarjeta, entre otros.

Sin embargo, hay varias formas de determinar que el sitio web no es legítimo. Inicialmente, se puede ver que la URL no corresponde a Netflix. Al acceder al sitio clonado, también se puede observar que al dar clic en otros apartados no dirigen a ningún sitio, lo que puede hacerle saber si está cayendo en una estafa.

En su sitio web, Netflix asegura que nunca solicitará información como contraseñas, datos bancarios o números de tarjeta de crédito a través de SMS o correos electrónicos. Además, insiste en que, si estos mensajes fraudulentos incluyen un enlace o número de teléfono, deben de ser ignorados.

La plataforma recomienda que los usuarios contacten directamente con su servicio de soporte a través de la página web oficial para resolver cualquier duda.

¿Qué hacer si ya cayó en la estafa?