En medio del tiempo tormentoso que pasa la estación tras la salida de varios de talentos, Wapa anunció hoy que los periodistas Aixa Vázquez y Jorge Gelpí Pagán renovaron sus contratos para seguir informando desde las ediciones de “Noticentro al amanecer”.

“La renovación de mi contrato con Wapa Televisión por los próximos tres años es un reconocimiento por parte de la empresa del trabajo que he realizado por los pasados 18 años y medio en este canal. Es una reafirmación de que me valoran como periodista y talento en las diferentes ediciones de noticias, en particular ‘Noticentro al amanecer’. De mi parte, es una reiteración de mi compromiso inquebrantable con el público, con la estación y conmigo misma, de que seguiré realizando una labor de altura, responsable y de entrega total hacia lo que me apasiona, servir”, expresó por escrito la comunicadora, que además ha ganado popularidad con el segmento de felicitaciones de “Titi Aixa”.

El presentador del noticiario matutino, Jorge Gelpí Págan, igualmente, se expresó complacido de extender su relación contractual. “Para mí es un orgullo continuar en la que ha sido mi casa por 18 años. ‘Noticentro’ es el centro de trabajo que me ha permitido llegar a los hogares para llevarles información diaria. He tenido la oportunidad de ejercer varios roles dentro del departamento de noticias y ahora, como presentador de ‘Noticentro al amanecer’ me siento agradecido del respaldo del público que todos los días nos honra con su audiencia tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos”, dijo, por su parte, el periodista.

El vicepresidente de noticias, Rafael Lenín López, resaltó el profesionalismo de ambos recursos.

“Tanto Jorge como Aixa son grandes profesionales del periodismo con un alto sentido de responsabilidad. Ambos, al igual que todo el equipo de ‘Noticentro’, son periodistas versátiles que cubren todo tipo de noticias con el mismo nivel de compromiso. Ambos se han ganado el cariño, el respaldo y el respeto del público. Para nosotros es un privilegio contar con su conocimiento y disposición en nuestro equipo”, destacó.

Ambos han sido galardonados por los gremios periodísticos por sus coberturas destacadas sobre los eventos que impactan y afectan al país.

Junto a ellos, de lunes a viernes, se integran a la fórmula ganadora de las mañanas Mónika Candelaria, la meteoróloga Ada Monzón, los reporteros Maricarmen Ortiz y Albert Cruz, así como a los comunicadores Yizette Cifredo y José Santana.