A partir del mes de marzo, el programa “Al día con Marisol” incorporará a su oferta televisiva el nuevo segmento “Letras y café”, un espacio dedicado a la literatura, la promoción cultural y el diálogo con autores puertorriqueños e internacionales.

El segmento estará a cargo de la periodista y productora Saryluz Cuevas, quien participará en el programa, que se emite los miércoles al mediodía a través de Punto 2, bajo la producción de Producciones Marisol Inc.

“Letras y café” se presenta como un espacio de conversación y análisis en el que Cuevas fungirá como entrevistadora, creando un puente entre la literatura y el público, y destacando obras literarias que fomenten el pensamiento crítico, el aprendizaje y el intercambio cultural entre las familias puertorriqueñas.

PUBLICIDAD

Saryluz Cuevas cuenta con una sólida trayectoria en los medios de comunicación del país. Además de su rol como entrevistadora, se ha desempeñado como productora radial y televisiva en diversos proyectos como “Palante boricua”, “Jangueando en el Wikén”y “Hasta las piedras cantan”.

“Para mí es un honor volver a trabajar en una producción junto a Marisol Feliciano, quien además de ser una de mis mentoras, es mi comadre, amiga y hermana de la vida. Espero que sea de mucho aprendizaje, de mucho interés para el público, y que podamos brindar oportunidad a todos esos autores que deseen exponer libros de altura que fomenten el pensamiento en las familias puertorriqueñas”, expuso Cuevas.

Con la integración del segmento literario, “Al día con Marisol” reafirma su compromiso con el contenido educativo, cultural y de interés humano, ampliando espacios de reflexión y promoción literaria en la televisión puertorriqueña.