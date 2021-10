Las investigaciones posteriores al doloroso incidente que le ocurrió al famoso actor Alec Baldwin, quien por accidente mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de una película, comienzan a revelar problemas que se estaban dando en el rodaje del wéstern Rust, filme del que Baldwin es protagonista y productor.

La investigación policial sobre el tiroteo mortal se centraba este sábado en el especialista encargado del arma y en el ayudante de dirección que se la entregó al actor estadounidense.

Según las primeras investigaciones, el homicidio ya pone la lupa sobre el equipo que participaba en la filmación, como lo revela el diario El País, de España.

“El homicidio ha destapado una serie de acusaciones, entre ellas, que pocos días antes se produjo un incidente similar, cuando el doble de Baldwin disparó dos veces con armas que en teoría estaban descargadas. Largas jornadas de trabajo, incumplimiento de protocolos de seguridad, condiciones indignas para una producción independiente, retraso en los pagos y problemas logísticos son algunos”, anota el rotativo madrileño.

Y agrega: “Una declaración jurada en manos de la policía local señala que un asistente de Joel Souza, director de la película, fue el encargado de verificar las tres armas de fuego que fueron utilizadas en la secuencia fatal. De acuerdo con los detectives de la oficina del sheriff de Santa Fe, el asistente se cercioró de que no hubiese balas de verdad en la recámara de las pistolas y gritó “¡Arma fría!” (descargada) después de la revisión. Fue este quien le pasó el arma a Baldwin para ensayar una secuencia que ha cambiado para siempre la trayectoria de uno de los actores más veteranos de Hollywood”, anota El País.

La policía interrogó a Baldwin, que cooperó voluntariamente, pero no ha presentado cargos en su contra. La pistola, que debía estar cargada con un cartucho de fogueo, tenía en cambio un cartucho cargado, según la declaración jurada presentada por la oficina del alguacil para obtener una orden de registro, informaron los medios locales.

La declaración jurada asegura que el director adjunto Dave Halls, identificado como el hombre que entregó el arma a Baldwin, gritó “arma fría” mientras lo hacía. Es el lenguaje de la industria para indicar que un arma sólo tiene una bala de salva.

La policía se está centrando en la secuencia exacta de los acontecimientos que permitieron introducir la munición real en el set de rodaje de Rust, el “western” ambientado en el siglo XIX.

Grabación del número de emergencias 911

En la llamada telefónica al número de emergencias 911 inmediatamente después del tiroteo, se podía escuchar la conmoción y la rabia que se sentía en el set.

“Tenemos a dos personas que recibieron disparos accidentalmente con una pistola de utilería; necesitamos ayuda de inmediato”, dice la persona que llama a un agente de policía. “¿Estaba cargada con una bala de verdad?”, pregunta el operador. “No... no puedo decírselo”, responde la persona que llama. “Este hijo de puta se supone que revisa las armas, es responsable de lo que sucede en el set”.

La pistola utilizada, y otras dos, fueron proporcionadas por la maestra de armas de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, de 24 años de edad e hija de Thell Reed, armero de la industria cinematográfica desde hace mucho tiempo.

En un podcast de septiembre, la joven Gutiérrez-Reed dijo que tenía cierta inquietud por asumir el papel de armero principal por primera vez en la anterior película en la que trabajó, ‘The Old Way’. “Estaba muy nerviosa al principio y casi no acepté el trabajo porque no estaba segura de estar preparada”, dijo en el podcast ‘Voces del Oeste’, antes de añadir: “Pero al hacerlo, todo fue muy bien”.

Abogados de Estados Unidos analizan situación legal

De otro lado, medios estadounidenses han consultado con abogados expertos, que sostienen que Baldwin probablemente no enfrentaría cargos de homicidio en el tiroteo con el arma de fuego.

En conversación con el medio estadounidense Insider, Arthur L. Aidala, socio gerente de la firma de defensa criminal de Nueva York Aidala, Bertuna & Kamins, dijo que no creía que Baldwin enfrente cargos, pues el actor no sabía que la pistola de utilería tenía munición real.

“Aunque sabemos absolutamente quién poseía el arma, quién disparó el arma y quién causó la muerte de un ser humano, entraría en el estatuto de homicidio excusable”, explica Aidala.

Esto se debe a que la ley de Nuevo México tiene una estipulación llamada “homicidio excusable”, lo que significa que no es un delito matar a alguien “por accidente o desgracia, al realizar cualquier acto lícito, por medios legales, con la precaución habitual y ordinaria y sin ninguna intención ilícita”, explica Insider.

Sin embargo, Neama Rahmani, el presidente y cofundador de West Coast Trial Lawyers, una firma de lesiones personales, consultado también por Insider, cree que el hecho de que el sindicato de maestros de utilería dijera que el arma estaba cargada con una bala real abre la posibilidad de cargos de homicidio involuntario.

Pero agregó que los fiscales tendrían que demostrar que Baldwin o el maestro de utilería sabían que el arma estaba cargada con una bala real.

No está claro cómo terminó la bala real en el arma, aunque no es la primera vez que un accidente con una pistola se vuelve mortal, anota el medio estadounidense.

¿Por qué si Baldwin disparó no sería tan culpable?

En un extenso análisis, Danny Cevallos, analista legal del portal MSNBC (NBC News), explica por qué, a pesar de que Bladwin activó el arma, lo que lo haría directo responsable de asesinato, en este caso no sería él tan culpable. Esta es la razón que da Cevallos:

“Normalmente, en una muerte por disparos, la persona que aprieta el gatillo es el principal infractor. Otros pueden alentar, facilitar, ayudar o incluso encubrir el crimen, pero generalmente la ley castiga principalmente a quien disparó”.

“El caso de Alec Baldwin puede ser una de esas raras excepciones en las que la persona que dispara el arma podría ser la parte menos responsable. ¿Por qué? Porque esta puede ser una situación inusual en la que la persona que apretó el gatillo de un arma de fuego cargada creyó razonablemente que no estaba apretando el gatillo de un arma de fuego cargada”.

Se ha conocido que hasta el viernes por la tarde, no se habían presentado todavía cargos, aunque la oficina del alguacil señaló que la investigación está en curso.

NBC News revela un correo electrónico de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales Local 44 en el que le comunicaba a sus miembros que “el actor principal disparó accidentalmente una sola ronda en vivo en el set”.

“Un set de filmación es un lugar inusual, donde un actor generalmente tiene poca responsabilidad personal por los accesorios que los miembros del equipo ponen en sus manos. Cuando hay armas involucradas, muchas otras personas también están involucradas, comenzando por el armero, quien supervisa el uso de armas y puede brindar instrucciones sobre cómo manejarlas de manera segura. Los maestros de utilería suelen estar a cargo de la configuración de utilería. El coordinador de acrobacias suele ser responsable de la seguridad de las acrobacias. Establecer la seguridad en su conjunto también suele ser responsabilidad del primer asistente de dirección. El primer asistente del director puede realizar reuniones de seguridad antes de cualquier truco. Todo lo que involucre armas de fuego generalmente se revisa y verifica antes del rodaje. Por el contrario, los actores son responsables de actuar”, anota la analista legal de este portal estadounidense.

La realidad es que todavía los hechos son muy prematuros y hasta que las autoridades no expidan un dictamen oficial, esta lamentable tragedia que enluta a Hollywood todavía queda solo en análisis preliminares.