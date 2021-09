Lo que dejó de hacer en el 2020, debido a la paralización de la actividad artística por la pandemia, Alejandra Espinoza lo ha trabajado doblemente durante este año, logrando compaginar la actuación, la conducción para televisión y más reciente, su afición por la moda con el estreno de una línea de ropa femenina.

Dos películas que debutarán antes que termine el año, la duodécima edición de “Nuestra Belleza Latina”, en la que repite como presentadora, y la preparación de su marca de ropa, AIMAE, la han mantenido a manos llenas, tanto que cuenta los días para que llegue el mes de diciembre y tomarse unas vacaciones.

“Este año fue un gran año de mi vida. Hice muchas cosas que había buscado por muchos años en el área de la actuación. Grabé una película en enero que sale ahora en diciembre, estuve grabando en Puerto Rico una película que sale al final del año también y ahora estoy enfocadísima en ‘Nuestra Belleza Latina’”, compartió este miércoles en entrevista telefónica. “He estado sin parar”, agregó para seguido revelar que tiene otro proyecto que verá la luz en enero. No obstante, se reservó los detalles.

En el plano personal, aguarda el deseo de agrandar la familia, pero tampoco se genera presión sobre ello.

“Si en dado caso no podemos tener otro bebé es porque no era el plan de Dios en nuestra vida. Nosotros sí hemos buscado y lo hemos intentado y no se ha dado, y no pasa nada. Estamos enfocados en Mateo (6), en nuestro crecimiento como familia, desarrollo de negocios, tanto mi esposo como yo, pero sí nos encantaría tener dos o tres niños más, pero eso uno lo desea y sin embargo las cosas no siempre pasan como uno quiere”, manifestó.

Espinoza se expresó entusiasmada con la duodécima edición del certamen de belleza que realiza la cadena Univisión, una producción a la que todavía le agradece haberle dado “la oportunidad” de cambiarle la vida.

“Para mí eso representa ‘Nuestra Belleza Latina’, una oportunidad que siempre había buscado, que siempre había querido y eso es, y es y será, la oportunidad que cambió mi vida. La oportunidad que llegó en un momento en que estaba a punto de no querer hacer nada en televisión, de enfocarme en otras cosas y de repente llega y me cambia la vida”, dijo la ganadora de la primera edición en el 2007.

“Siempre he dicho, yo salí de ‘Nuestra Belleza Latina’ con muchísimo más que una corona, con muchísimo más que una carrera, con muchísimo más que un premio, yo salí con la oportunidad y esa oportunidad a mí me ha traído muchas cosas positivas”, sostuvo.

Ese cambio de vida que puede darse en la vida de una joven es, precisamente, lo que para ella todavía justifica este tipo de competencias, en las que se evalúan rostros, cuerpos, talentos y capacidades intelectuales de las aspirantes. “Siempre y cuando hay programas que le pueden cambiar la vida a alguien, por qué no apoyarlos. Creo que eso a la gente le gusta. La gente siempre se ve reflejada en algún participante, en alguna persona que está ahí queriendo cambiar su vida”, expuso.

Estrenará el domingo, 26 de septiembre, a las 8:00 p.m., hora del este de Estados Unidos.

La próximo edición estrenará el domingo, 26 de septiembre, a las 8:00 p.m., hora del este de Estados Unidos, y tendrá en el panel de jueces a Giselle Blondet, Jomari Goyso, Daniella Álvarez y Adal Ramones. En la mansión de acuartelamiento la anfitriona será Amara La Negra, mientras que tras bastidores en cada gala estará Gabriel Coronel.

“La belleza latina es variedad. Las latinas somos muy diferentes. Yo soy muy diferente a mis hermanas físicamente, entonces, en general una belleza latina es una persona distinta dependiendo de dónde seas, y todo está bien, y todo es aceptado y todo es bonito”, subrayó sobre su concepto de la belleza en este lado del mundo.