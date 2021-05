Es venezolano y el amor por su tierra lo lleva a flor de piel, pero también el cariño por las raíces boricuas que heredó por su abuelo paterno Rafael.

El actor Alejandro Nones, quien le da vida a “Rodolfo Lazcano” en la serie mexicana ¿Quién mató a Sara?, resaltó la conexión que siente con amistades en la Isla y, entre risas, confesó su encanto por la gastronomía puertorriqueña.

“Mi abuelo era boricua. Tengo descendencia boricua. De hecho, ahora tengo una invitación para hacer un proyecto, una película, que se va a rodar en Puerto Rico”, dijo sin entrar en detalles sobre la propuesta fílmica. “Tengo muchos amigos boricuas, que quiero mucho. Amo la comida puertorriqueña”, añadió en entrevista con Primera Hora mediante videollamada desde México.

“El arroz con gandules, el mofongo, pero creo que lo que más me gusta es el pastelón de plátano maduro con carne… plátano, carne, queso, al horno. Eso para mí es lo más rico del mundo”.

Nunca ha visitado la Isla, así que mucho de lo que conoce desde niño es como resultado de las memorias compartidas principalmente por su padre.

“Mi abuelo murió cuando yo estaba muy chico. No tengo muchos recuerdos de él. Tengo una tía que vivió en Puerto Rico toda la vida. De hecho, los últimos años, los últimos momentos de su vida mi papá la estaba cuidando en Venezuela, y tengo recuerdos de eso y sí, siempre hablábamos de Puerto Rico”, destacó, y añadió que él sí ha visitado la Isla. “Ha estado en Puerto Rico y ha tenido mucho más contacto con mi familia de Puerto Rico, siempre (compartiendo) historias, anécdotas”.

Uno de los trabajos que tiene celebrando al actor es la aceptación de la serie de suspenso ¿Quién mató a Sara?, cuya segunda temporada estrena este miércoles.

“Viene a volarnos la cabeza”, afirmó enfático. “A enseñarnos que muchas cosas no son como parecían, a ver muchos cambios. Vienen personajes nuevos. Viene a descubrir quién era realmente ‘Sara’, que pudimos ver algo de eso en la primera temporada. Pero ahora veremos bien quién era realmente ‘Sara’”, añadió sobre la producción que como parte del elenco también cuenta con los actores Manolo Cardona, Ginés García Millán, Carolina Miranda, Claudia Ramírez y Eugenio Siller. Alejandro es uno de los personajes de mayor carga dramática dentro de la producción.

“Fue complejo pobre que ‘Rodolfo’ es complejo, porque yo me encontré en el texto a un personaje profundo, intenso, a un personaje que va cambiando, pero con un mundo interno bastante contundente en lo que es el personaje en sí”, comentó pensativo el actor radicado en México. “Tuve una búsqueda importante con respecto al personaje, el entender cuál es su realidad, qué es lo que está viviendo, cómo fueron sus 18 años de culpa. Vivir en una familia así, con un papá así, con una mamá así, con todo lo que le ha pasado y lo que le viene a pasar en la historia de la primera temporada. Fue un proceso bastante arduo”, añadió el artista, quien abundó sobre los criterios que considera han influido en el éxito de la serie de Netflix, doblada a ocho idiomas.

“Es complicado saberlo, pero yo creo, analizándolo bien, que tiene que ver mucho con el look internacional que tiene la serie, con lo universal que es la historia, con lo bien planteada dentro de un género que conecta mucho con la gente, que es el thriller, el suspenso”, añadió sobre la producción de Juan Uruchurtu dirigida por David “Leche” Ruiz, Alfonso Pineda y Carlos Bolado. “Creo que el trabajo que hizo el escritor (José Ignacio) ‘Chascas’ está bien logrado. La familia Lazcano podría ser tranquilamente una familia en cualquier lugar el mundo”.

Más metas en agenda

El actor de proyectos fílmicos como Amar a muerte, Pasión y poder y La piloto, entre otros, incluye entre sus aspiraciones profesionales el interés de darse a conocer en más países.

“Me interesa básicamente contar historias sin fronteras, alrededor del mundo y, por supuesto, hay muchas ganas de hacerlo en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en donde sea, lo que quiero es contar historias profundas que me muevan a mí y, por ende, muevan a los demás”, sostuvo. “Simplemente, el idioma inglés hace que el proyecto sea más universal porque el consumo del producto de habla inglesa es enorme”, agregó. “Yo sí creo que es importante seguir creciendo, evolucionando como actor y tener la posibilidad de llegar al mundo entero. Gracias a Dios esta serie me está ayudado a lograr eso”.

Hace cerca de dos décadas que dejó su natal Venezuela y se encaminó a poner acción a su anhelo artístico. Las puertas cerradas han formado parte de los intentos.

“Fácil no es. Son muchos años, son sacrificios, mucho rechazo, muchos factores que te hacen sentir que no estás en el lugar correcto. Pero lo importante es que tú entiendas que estás en el lugar correcto”, dijo. “Tengo miles de anécdotas. Esto es una profesión complicada, dura. He hecho portadas de revistas para el lanzamiento de la revista… (he sabido) ir a la fiesta y no estar en la revista, y haberle dicho a mi manager, a todo el mundo. Llegar y nadie me avisó que yo no iba a estar en la portada. Mil proyectos en los que yo ya después no estuve (…) Pero eso es a lo que te enfrentas todos los días de tu vida al ser actor, a los rechazos, a las excusas sin sentido. Yo no les doy valor. He aprendido a través de los años. Pero a los managers todos los días les dan una excusa por la cual rechazaron a su actor”, compartió, y manifestó que su determinación no le permitió echarse para atrás en su interés.

“A lo largo de los años he aprendido que nada de eso es importante. Pero si tú te clavas con eso, puedes sufrir muchísimo como actor. Sencillo no es, pero también hay que asumir y entender y enfocarse en lo que tiene que enfocarse”, insistió Alejandro, quien en la actualidad trabaja en la filmación de una serie de época.

“Cuenta la historia de una persona muy importante de la cultura mexicana”, adelantó sobre el proyecto que se ubica a principios del siglo XX. “Es un vestuario espectacular, de época, cosa que nunca había hecho en mi carrera y lo estoy disfrutando mucho”.