El presentador de “Puerto Rico Gana”, Alex DJ, anunció en su programa de Telemundo la apertura de Hacienda Margarita Living Resort en Las Piedras para “brindar una vida totalmente placentera a estos miembros tan importantes de la familia”.

Luego de visitar hogares de ancianos por todo el País durante 15 años -como portavoz de una firma de planes médicos y en el aspecto personal- el animador se identificó aún más con la realidad de esta población y comenzó a planificar un centro a otro nivel.

Las modernas instalaciones de Hacienda Margarita Living Resort, que tendrá su apertura el sábado 1 de agosto, se encuentran a cuatro minutos del complejo Olympic Plaza (donde ubica Caribbean Cinemas) en Las Piedras.

PUBLICIDAD

“Es una finca de 10 cuerdas donde nuestros adultos mayores vivirán rodeados de la naturaleza, con espacios acogedores al aire libre. Las habitaciones son tipo resort… Habrá desde actividades diarias, música en vivo, huertos caseros y excursiones”, informó Alex DJ.

Subrayó lleno de emoción, “quiero que estos años de su vida sean llenos de tranquilidad… Con mis visitas a tantos centros, he unido lo mejor de ellos para Hacienda Margarita Living Resort en Las Piedras”.

Todos los adultos mayores deben ser evaluados con antelación por profesionales autorizados, por lo que es necesario comunicarse al teléfono 787 405-2020 para separar espacio.