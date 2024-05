Alex Colón, mejor conocido como Alex DJ, nunca imaginó que su sueño de presentar un programa de televisión que pusiera a gozar a los boricuas se haría realidad en uno de los momentos más difíciles de su vida. Menos pensó que esa oportunidad dorada que comenzó a vivir un 13 de mayo de 2019 se extendiera por mucho tiempo.

Ahora, el animador está bien puesto para celebrar junto a su familia extendida el quinto aniversario de “Puerto Rico ¡Gana!” de Telemundo Puerto Rico, donde recordarán la trayectoria de este “game show” con una transmisión especial este domingo, Día de las Madres, a las 6:00 de la tarde.

Colón habló con Primera Hora del éxito de este proyecto -que se transmite seis días a la semana- con el que prueban la tenacidad de los boricuas con sus juegos y concursos curiosos a cambio de un alivio económico. Aseguró que dicho proyecto, que comenzó a tomar forma en 2018 junto a su amigo y productor Adolfo Ontivero, recibió varios “no” cuando lo expusieron a distintos canales del país.

“Nosotros hicimos un ‘demo’, un programa piloto, meses despúes del huracán María, y gastamos todo lo que teníamos en ahorros, cogimos hasta prestao. Fuimos a todos los canales y lo vieron, pero no lo visualizaron. De ahí pasaban los meses y estábamos más pelaos, y nadie nos daba la oportunidad”, expresó Colón.

Sin embargo, el también “disc jockey” aseguró que una entrevista de tres minutos con el entonces presidente de Canal 2, José Cancela, les cambió la vida tras concederles la oportunidad depara darle rienda suelta a la producción desde el 13 de mayo de 2019.

“En la historia de la televisión, nunca habían puesto una persona desconocida en ‘prime time’. Eso no había pasado, él me dio la oportunidad, y desde que salí por ahí el primer día sabía que tenía que dar un batazo porque si no, no iba a tener otra oportunidad, y gracias a Dios, cinco años despúes, ya estamos aquí”, sostuvo.

Ahora, el carismático comunicador goza de un privilegio en el que muchos ciudadanos, particularmente adultos mayores, disfrutan de las irreverencias y momentos emotivos que surgen de este espacio televisivo que se transmite desde el Estudio 1 Eddie Miró, un hecho que el pedreño catalogó como “un honor”.

“La gente no es boba ni tonta, la gente sabe cuándo alguien es real, y cuando se hacen las cosas de corazón, o no las hacen. Y, desde el primer día, yo siempre he dicho que no me considero el mejor animador, ni el más lindo, pero tengo mucha empatía con todo el mundo, y especialmente con la gente de la edad dorada”, manifestó.

Más allá de la empatía, Alex DJ aseguró que “Puerto Rico ¡Gana!” ha logrado mantenerse de pie por un tiempo prolongado, aún con los cambios de horario tras las transmisiones de otros programas como “Raymond y sus amigos” y “La casa de los famosos” en la actualidad, ha sido el respeto mutuo que se demuestra frente y fuera de las cámaras, así como contar con talentos que, más allá de ser estrellas, demuestran pasión y disciplina por su trabajo.

“Tener a una persona apasionada al lado tuyo, esa persona no llega tarde, por lo contrario, esas personas quieren hacer más de lo que tú les pides. Yo quiero estar con personas que le apasionen esto, de la misma forma que me apasiona a mí, que yo salgo al set como si fuese mi primer día”, acotó.

Hoy día, el animador comparte el piso con sus compañeros Moncho Núnez, Jeanthony “Chino” Medina, Ariette Banchs, Stephanie Font, Yan Díaz Nieves, Carly Cruz, Carlitos El Elefante, el Payamago Tatín y Monique Sánchez Guadalupe, quien se unió en febrero al programa de entretenimiento.

“Los que no quisieron ver el programa o le dijeron no se equivocaron. Telemundo es mi casa, yo siento tanto agradecimiento con la producción, así como los talentos, en hacer que ‘Puerto Rico ¡Gana!’ llegara a los corazones del pueblo”, expresó.