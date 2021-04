Lo pedían a gritos y se les dio. Tanto Alexandra Fuentes como Herbert Cruz podrán tener un respiro en sus funciones dentro del programa “Alexandra a las 12″, de Telemundo, al contar desde el próximo lunes en adelante con la veteranía de los comediantes Víctor Alicea y Carmen Nydia Velázquez.

Ya la animadora no tendrá que correr todas las bases de forma apresurada sino que tendrá más tiempo para desarrollar las entrevistas y participar de las comedias sin tanta prisa, pues además de que se agranda su equipo de talentos, también tendrá media hora adicional, es decir, el programa comenzará a las 11:30 a.m., y se extenderá hasta la 1:00 p.m., desde el 12 de abril.

“Estoy convencida de que el programa necesitaba un tiempito más, porque frente a la cámara somos Herbert y yo, e Ivonne (Solla) y Roberto (Cortés), pero ellos están en unos temas de mayor seriedad. En lado de nosotros, estábamos deseosos que se abriera un poquito de espacio para poder integrar nuevas personas y hacer comedia, comedias de situación que tuvieran una continuidad. En el caso de Herbert y yo solos es difícil, porque muchas veces me quitaba la peluca, salía corriendo para hacer la próxima entrevista, así que era un reto poder hacer una comedia. Ahora con la entrada de Víctor Alicea y Carmen Nydia crecen las oportunidades, porque ellos tienen muchos personajes, más tenemos el interés de crear otros personajes”, detalló la presentadora.

"Luzma" y "Enriqueta", interpretados por Víctor Alicea y Carmen Nydia Velázquez, serán parte de los personajes que se integrarán a la nueva etapa.

Víctor Alicea y Carmen Nydia Velázquez llegarán con sus respectivas maletas de personajes, incluidos “Susa” y “Epifanio”.

“Son unos comediantes probados y que lo mejor que tienen, además de su gran talento, es que tienen una gran actitud. He trabajado con Víctor, he trabajado con Carmen Nydia y es gente muy fácil de trabajar. Ellos son gente colaboradora y eso me encanta de ellos”, destacó Fuentes.

El programa mantendrá las secciones de noticias y el análisis con Luis Pabón Roca y Carlos Díaz Olivo.

“La Misma” ataca de nuevo

La orquesta La Misma, tipo comedia musical, integrada por Alexandra Fuentes y los técnicos de Telemundo: Jesús “Chowi” Mulero (tambora), Joíto Meléndez (cencerro), Julio Sánchez (cajón), Robert Rosa (güiro), Herbert Cruz (palito), Danny Rosa (director musical y piano) y José Vélez (sonidista), presentará un nuevo tema, también el próximo lunes.

La canción no aún no tiene título, pero promete hacerle honor a la habilidad de los hombres de no encontrar nada.

“La mayoría de los hombres los mandas a buscar hojas a un árbol y no las encuentran. Les dices, ‘Ve al balneario de Isla Verde y tráeme arena’, y no ven la arena”, comentó la intérprete revelación sobre la inspiración de la letra.

El lunes 12 de abril, además, se presentará el trovador Julio César Sanabria junto con su hijo, de cuatro años, en un mano a mano.

Casi casi tiene un segundo libro

Tras el éxito del libro “Casi casi Primera Dama” (2017), el cual motivó la puesta en escena de una obra cómica con el mismo título, Alexandra Fuentes anuncia que para el inicio del otoño presentará una publicación lograda conjuntamente con la motivadora Lily García.

El texto será una conversación entre ambas mujeres; Lily García desde el rol de entrevistadora, mientras la otra responde. En sincronía con este proyecto, Fuentes comenzó a ofrecer charlas junto con García.