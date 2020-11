Cuando Alexandra Fuentes supo que alguien de Sony Music estaba tratando de comunicarse con ella, lo primero que pensó fue que alguna de sus amistades le quería hacer una broma del mal gusto. Pensó que podía ser un invento de su compañero en el programa “Alexandra a las 12”, Herbert Cruz, o del locutor y productor Jorge Pabón “Molusco”, pero nunca que sería un acercamiento serio de la empresa discográfica.

Muy lejos estuvo de la realidad. La gerente general de Sony Music Puerto Rico, Maricarmen “Tuti” Bou, le confirmó que sí la estarían llamando con el interés de iniciar una negociación por el tema “Huevito sin sal”, grabado con la banda La Misma.

“Fue bien gracioso, porque esta banda de ser de músicos de quinta categoría, y una cantante de quinta también, de pronto tengo a Tony Mojena negociándome el contrato, y a Roberto Sueiro chequiándome el contrato”, contó la presentadora y productora.

A partir de esta nueva sociedad con el sello discográfico, el tema musical arreglado por el maestro Ángel “Cucco” Peña comenzó a sonar el pasado viernes en la emisora SalSoul y está disponible en las plataformas de música digital.

“Ahora Sony adquiere los derechos de la canción por una cantidad de tiempo. Presumo que tienen planes con la canción, no aspiro estar en ello, aunque en esta etapa inicial sí, pero de pronto no sé si la quieren grabar con otra persona, lo que para mí sería una alegría a otro nivel“, expresó la artista, consciente de que lo que está creando con ésta y otras canciones es pura comedia musical.

La presentadora está agradecida de poder compartir con los técnicos de su programa desde otras perspectiva.

Estamos en las navidades y la cosa está medio plegá y pues, es una canción pegajosa y siempre hay un huevito sin sal en la familia“ -

¿Cómo surgió ´Huevito sin sal?

Los cambios internos en Telemundo a partir de la pandemia, incluyeron un traslado entre los técnicos que laboraban en el programa “Puerto Rico Gana”, de Álex DJ, y los que regularmente trabajan en “Alexandra Fuentes”. Previo a ello, Álex DJ había formado la banda Peor es Ná con sus técnicos, los cuales son músicos aficionados.

Al darse el cambio, ella se confabuló con sus nuevos técnicos e inició una tiraera amistosa con su compañero de canal, y fueron los mismos técnicos quienes le sugirieron montar la banda al mediodía. De ahí surgió La Misma, cuyo nombre se inspiró en la multiplicidad de direcciones encontradas en las solicitudes del beneficio del desempleo bajo “La Misma”.

La banda está integrada por Jesús “Chowi” Mulero (tambora), Joíto Meléndez (cencerro), Julio Sánchez (cajón), Robert Rosa (güiro), Herbert Cruz (palito), Danny Rosa (director musical y piano) y José Vélez (sonidista).

Comenzaron a inventar canciones que llevaran una temática cotidiana, como “Chupa, chupa” y “El changuito”, hasta que un día Alexandra se sentó con su esposo, David Bernier, y comenzaron a componer “Huevito sin sal”.

“Escribimos la realidad de lo que es un huevito sin sal, pero queríamos un chanteo y ahí llamaos a Juanchi, porque en las participaciones anteriores, habíamos elevado la vara. Traíamos a Cucco Peña para evaluación, hicimos un sinfónico con dos violinistas profesionales”, compartió.

Más allá del vacilón, este concepto de comedia musical le ha permitido a la animadora conectar de una forma distinta con el público y con sus compañeros de trabajo.

“Hay gente que lo coge en serio y piensa que esto es la orquesta de Olga Tañón y me evalúan como si yo fuera Olga Tañón, digo, yo me entrego en el escenario como si fuera Ednita Nazario, le meto toda la producción -dijo con su peculiar humor- pero de ahí ha salido este concepto bien chévere, que además de que me permite conectar con el público de otra manera y se lo gozan, me permite presentar a los muchachos del programa, además de como estos trabajadores que están aquí fajaos haciendo su trabajo, por sus habilidades musicales”.

La acogida del tema entre la telaudiencia del programa ha motivado la venta de camisetas alusivas al ”Huevito sin sal”, las cuales se adquieren en alexandrafuentes.com.