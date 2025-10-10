La excandidata a la gobernación y presentadora de televisión, Alexandra Lúgaro respondió públicamente a los comentarios y críticas surgidas luego de compartir una foto en traje de baño a bordo de un bote, publicada recientemente en sus redes sociales.

En entrevista con “Molusco”, Lúgaro abordó directamente las reacciones que generó la imagen, señalando que los comentarios reflejan estereotipos persistentes sobre el rol de la mujer y el acceso a bienes materiales.

“Evidentemente, la gente piensa que una mujer no puede tener un bote”, expresó.

“Qué gracioso. Han puesto mil cosas. Yo estaba en un bote que se alquila para cumpleaños y cosas, mira qué cosa”, sostuvo.

La también abogada explicó que algunas personas llegaron a especular que la embarcación pertenecía a un donante del Partido Nuevo Progresista o hasta el propio Molusco, insinuaciones que desmintió categóricamente.

Lúgaro reconoció que, si bien algunas críticas le resultan cómicas, otras le invitan a reflexionar sobre el clima social actual y las exigencias impuestas, particularmente a las figuras femeninas.

“Yo leo estas cosas y primero me da en parte risa, por otro lado, digo: ‘a la verdad, en lo que nos hemos convertido’… Ay no sé, no me hagas hablar ni de eso, porque he tenido unos días de decepciones acumuladas”, comentó con franqueza.

En su publicación original, Lúgaro acompañó la imagen con un mensaje introspectivo sobre su proceso personal y emocional:

“Hoy agradezco cada tormenta que me trajo a esta calma y a las situaciones que me sacaron de donde quería quedarme para traerme justo a donde necesitaba estar. Hoy sonrío, no de felicidad, sino sorprendida de cómo la vida, con su extraña sabiduría, a pesar de mí misma, una y otra vez me salva.”

Finalmente, la ex candidata aclaró que su salida fue una actividad recreativa organizada por ella misma, como parte de un hábito personal que mantiene cada tres meses para desconectarse y recargar energías.