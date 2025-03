“Sin educación, sin información, la industria no se va a desarrollar, la industria no va a crecer y si lo hace no va a ser responsablemente”.

Así se manifestó Alexandra Lúgaro, quien se convirtió en la nueva embajadora educativa de un esfuerzo que persigue concienciar sobre el cannabis medicinal y derribar la desinformación en contra de la planta.

Luego de años de manifestar su respaldo, ya sea desde sus campañas políticas y sus intervenciones en diversos medios de comunicación, la abogada se junta con la empresa puertorriqueña “Hannabis Cepalegre” para exponer la creación, desarrollo y propiedades terapéuticas detrás del producto y sus derivados a través de cápsulas informativas y, próximamente, en actividades públicas.

“El temá más neurálgico en todo el proceso que se ha dado en la industria es el tema educativo, el tema de la información, el tema de poder erradicar tantos estereotipos y prejuicios que hay respecto al cannabis medicinal que evitan que las personas busquen tratamientos a través del mismo”, sostuvo quien fuera candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana en el 2020.

La también empresaria aseguró que la colaboración con la campaña permitirá que el público tenga una acercamiento a fondo de la industria que emergió a partir de julio de 2017, cuando la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló firmó la Ley Medicinal, que creó el marco legal para atender el uso y las regulaciones detrás del producto.

“Ellos podrán ver desde todas las fases de cultivo, cómo se trabaja esto, el nivel de exigencia que existe con lo que es la calidad del producto porque esto al final del día es lo que consumen las personas para atender sus diferentes condiciones de salud, así que se trata con el mayor de los cuidado y, casi no, con las mismas exigencias que se le exigen probablemente a las farmacéuticas y los mismos controles”, apuntaló la también analista política.

“Mucha gente piensa que criar cannabis se trata de un proceso más artesanal, pero no saben el nivel tan técnico que esto requiere”, agregó la puertorriqueña, quien sostuvo que durante el año compartirá también otros detalles sobre cómo lucen los dispensarios, asuntos legales que el público debe conocer antes de considerar su consumo, así como datos curiosos de la especie que cuenta hoy día con más de 2,500 variedades.

Lúgaro también resaltó que aún cuando la Isla se encuentra a ley de cumplir 10 años desde que se legitimó el uso del cannabis medicinal, todavía queda mucho camino por recorrer, desde mejorar la coordinación entre la rama ejecutiva y el sector privado para desarrollar la industria responsablemente, evitar trabas para el desarrollo de este nicho, definir una visión a mediano y largo plazo sobre este sector en la Isla del Encanto.

“El reto también para las empresas que están metidas en esto va a estar en cómo mantienen y sostienen sus operaciones con los cambios económicos que estamos viendo en Puerto Rico y el mundo, y el que se pueda continuar existiendo una demanda de estos productos, y que estas personas se beneficien de ellos. Y esto requiere educación, requiere información”, sostuvo.

Lúgaro indicó que tampoco se imaginaba encontrarse en esta posición donde puede aportar su granito de arena para el bienestar colectivo.

“Yo siempre voy a estar del lado de educar e informar, sobre cualquier tema. Si esto es un tema que yo entiendo que va a beneficiar a Puerto Rico socialmente y económicamente, para mí es un orgullo poder estar contribuyendo, porque ciertamente hay unos aspectos sociales que se mueven más lentos que la legislación y tiene que ver con cuán rápido la gente acepta los cambios y la gente no acepta los cambios hasta que estén debidamente educados sobre las industrias y sobre lo que significan”, destacó la también creadora de “Escucha a Lúgaro” (Molusco TV).