Sus destrezas al piano fue una de las ventajas en la que se apoyó el actor puertorriqueño Alfredo de Quesada en su interés por impartir credibilidad al personaje del veterano músico Richie Ray en el filme Los reyes de la salsa.

Al narrar la experiencia, deja establecido que no se considera un virtuoso pianista. Más bien, rememora que fue la guitarra el instrumento que aprendió a dominar mientras crecía, y el que por años lo acompañó en su sueño de mostrar sus habilidades en la música.

“De chiquito yo quería tocar piano y mi mamá no me quiso poner en clases de piano”, recordó. “Me pusieron en clases de guitarra. Mi mamá sí tocaba el piano. Yo lo que hacía era que cuando ella terminaba de tocar o practicar, yo me sentaba en el piano y empezaba a sacar las canciones que tocaba, de oído. Y aprendí un poco”, rememoró sobre la experiencia que comenzó cerca de sus 8 años.

El conocimiento musical le permitió mostrarse frente a cámara para numerosas escenas, lo que celebra como parte de su compromiso por adentrarse en un papel.

“A mí nunca me había tocado hacer el personaje de un músico antes. Es la primera vez que yo tengo, no solamente el libreto y lo que está escrito, y las entrevistas y los videos para crear un personaje, la música que él escribe es otra forma de canalizar su personalidad, es otro lenguaje que tiene por debajo de las cosas que él dice, es una emoción que no se traduce en palabras y eso, como te digo, eso rellena tantos espacios de la creación de un personaje, que fue un lujo contar”, manifestó pensativo sobre el proceso de prepararse.

Los reyes de la salsa estrenará el próximo 20 de agosto durante la 13ra edición del Puerto Rico Film Festival, que se celebrará hasta el 21 de este mes en Mayagüez. El filme narra momentos de la historia del legendario binomio de la salsa compuesto por Richie Ray y Bobby Cruz, que comenzó en la década de los sesenta y que en su extensa lista de éxitos incluyen Agúzate, A mi manera y Juan en la ciudad.

“Cuando me dan este papel, yo digo ‘me tengo que conseguir un teclado y tengo que aprenderme más o menos cómo es esto’. Conseguí básicamente casi toda la discografía de ellos y empiezo a estudiarme las canciones que se supone que salen en la película. Lo logré varias veces, las logré sacar, con mi formación completamente rudimentaria”, sostuvo el actor de proyectos como Orange is the New Black, Fantasy Island, Homeland, The Resort y Law & Order, entre tantos otros.

“En varias escenas, yo le decía al director ‘tómame (escenas de) las manos porque esa parte yo me la sé, y quiero que subas de las manos y me vean la cara para que la gente sepa que yo sí lo estoy tocando porque me la aprendí, y lo hicimos en dos o tres ocasiones”, reiteró, y aclaró que ese no fue el caso de “una composición como lo que es el Sonido bestial”, tema emblemático de “Los Durísimos” de la salsa.

Con cerca de seis décadas de trayectoria en el género de la salsa, hay mucho que contar. “La narrativa la lleva el personaje de Bobby”, describió sobre el papel a cargo de Omar Torres Molina. “Es básicamente un viaje de cómo ellos logran tener éxito, de las vicisitudes en la vida y las cosas que pasan tratando de adquirir su éxito, los contratiempos y cómo sufren en sus vidas personales. Después, tienen una transformación que la verán en la pantalla”.

Conocer a ambos pilares del género tropical fue otra de las ganancias como parte de su trabajo en el filme, dirigido por Raúl García. La película se grabó en escenarios en Puerto Rico y Nueva York, en 2020 y 2021.

“A Bobby lo conocí en persona y a Richie por teléfono. Bobby es encantador”, reiteró sobre el cantante, y resaltó su presencia durante el proceso de filmación. A Richie Ray lo conoció a través del teléfono. “Es bien meticuloso”, afirmó con admiración sobre el arreglista y compositor.

Los planes en la actuación siguen firmes para Alfredo de Quesada, quien dentro de su formación profesional cuenta con adiestramientos en The New Actors’ Workshop (NYC), Terry Schreiber Studio (NYC), y Yuyachkani (Lima, Perú) como parte de la Escuela Internacional de Teatro de America Latina y el Caribe.

“Me acaban de extender una invitación para salir un fin de semana de agosto con las chicas de Teatro Breve porque estaré haciendo una ‘Noche de Jevas’. Va a ser el último fin de semana de agosto”, compartió con entusiasmo el actor, quien entrenó por dos años en la escuela de improvisación Upright Citizens Brigade y representó a Estados Unidos en festivales internacionales de improvisación teatral en Madrid, Barcelona y Tepic (MX) como parte del equipo de Improv Boston.