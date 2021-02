La trama de la serie All American la conquistó desde el primer capítulo cuando estrenó en 2018. En la actualidad, la actriz puertorriqueña Alondra Delgado celebra formar parte de los personajes que componen la tercera temporada de la producción.

“Todavía estoy sorprendida. Hay veces que yo ni me lo creo”, confesó a Primera Hora en entrevista telefónica desde Los Ángeles, California, a donde se mudó hace cinco años para darle más forma a sus aspiraciones por sobresalir en el mundo de la actuación.

“Era una serie que veía desde el día uno. Cuando se acabó la segunda temporada, recuerdo que yo decía ‘no puedo esperar por la temporada tres’. Y ahora ver que yo estoy en la temporada tres es algo que todavía me sorprende”, dijo con entusiasmo sobre su logro en la producción inspirada en la vida del futbolista Spencer Paysinger. La historia, que no es biográfica, presenta los roces sociales que surgen cuando el personaje de “Spencer James” (Daniel Ezra), original del vecindario de Crenshaw, del sur de Los Ángeles, por su talento entra a formar parte del equipo de fútbol de una escuela superior del barrio de lujo de Beverly Hills.

Alondra da vida a “Vanessa Montes”, la hija de la nueva coach de fútbol en la escuela. “Se va a encontrar en la high school con uno de los personajes que ella conoció en el verano (”Asher”, interpretado por Cody Christian) y que pensaba que no iba a volver a ver, y por la historia que tuvo con este personaje antes, surge un triángulo amoroso en la serie, que va a causar mucho drama”, adelantó sobre la producción que se transmite los lunes a las 5:00 p.m. (hora Puerto Rico) por el canal The CW, y que como ocurrió con las dos primeras temporadas, una vez finalice se espera que esté disponible en Netflix.

Su personaje en la historia creada por April Blair cuenta con atributos con los que siente una conexión.

“Ella es bien segura de sí misma y eso me encanta”, dijo enfática la artista nacida en Mayagüez y criada en Arecibo. “Dice lo que siente. Dice lo que piensa. Quiere tener amistades, quiere disfrutar de su escuela, pero obviamente por lo que pasó en el verano y todos los secretos que eso envuelve, está causando drama sin quererlo ella”.

Dentro de las cualidades, existen otras que a la actriz de 23 años le gustaría adoptar en la vida real.

“Ella es un poco más relajada y libre. A ella no le importa nada de lo que diga la gente. Hace las cosas y ya, y obviamente uno tiene como que la preocupación del ‘qué dirán’ o si ‘me conviene’ o ‘no me conviene’, y eso es algo que a la misma vez aprendo también de ella”.

Llevar su trasfondo hispano es uno de los aspectos que valora de la oportunidad.

“Me encanta poder representar a los latinos. En uno de los episodios logré decir una línea en español porque la directora (Kelli Williams) me dijo ‘¿tú sabes hablar en español”, le dije que sí y me dijo ‘pues di eso en español’”, narró con entusiasmo la actriz, quien ha grabado cinco episodios en el set donde se siente a gusto en cuanto al ambiente de trabajo.

“Al principio estaba bien nerviosa porque yo decía ‘espero que me integren y que les caiga bien’, porque es una producción que lleva años grabándose y se conocen ya”, confesó respecto a la experiencia inicial. “Pero me sorprendieron todos ellos. Son superamigables y chéveres y me hicieron sentir parte del elenco rápido y me sorprendí. Todo el mundo es bien nice”, aseguró Alondra, quien caracterizó a “Rosario” en la producción Vida, de Starz.

Sigue abriéndose paso

La actriz, quien ha trabajado en proyectos de actuación desde su niñez como Ángel, dirigida por Jacobo Morales y El clan de los Morales (producida por Vicente Castro y Jorge Luis Ramos), entre tantos otros, recuerda el reto de darse a conocer cuando se mudó a California en busca de sus sueños.

“Comencé actuando cuando yo tenía 7 años y casi todos los años lograba una película o un comercial”, repasó la artista, quien cuenta con un bachillerato del New York Film Academy en Los Ángeles. “Siempre estaba bien activa en Puerto Rico y cuando me mudé para acá, la mayoría de esos créditos la gente como que no los conocía, así que fue empezar desde cero”, compartió pensativa Alondra, quien es la protagonista de la película de acción The Safe House, que todavía no tiene una fecha de estreno.

“Yo veía que yo estaba en audiciones con personas que jamás habían estado en una película o un cortometraje y yo decía ‘pero yo sí he hecho todas esas cosas, ¿por qué tengo que empezar de cero?’, y eso fue difícil, poder acoplarme y entender que tenía que hacerlo”, confesó la puertorriqueña, quien entre sus trabajos en la ciudad estadounidense se ha desempeñado como gerente de una tienda de ropa y brindado tutorías con terapias ABA (Advanced Behavior Analysis) para niños con autismo.

Su pasión por actuar va mucho más allá de la intención de lograr renombre.

“Pienso que puedes cambiar vidas. Cuando te sientas a ver una película empiezas a reír o a llorar, y aprendes de los personajes que estás viendo. Me gusta el drama. A través del arte siento que puedes aportar tu granito de arena también”.