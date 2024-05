Más allá de rescatar su historia, los estudiantes del taller de cine de la Escuela Central de Artes Visuales de Santurce honrarán los 100 años de la institución inmortalizando la memoria de quienes le han dado vida a este espacio, sus alumnos y maestros, en un documental testimonial.

“100 años de la Central” pondrá en pantalla los relatos de figuras importantes que le dieron forma al reconocido plantel escolar, historias de éxito que han surgido por el esfuerzo de sus maestros, así como voces de figuras reconocidas que salieron de estos pasillos y, hoy día, han hecho historia en diversas industrias.

Unas señoras que formaron parte de la clase graduanda de 1972 también participaron del proyecto de los estudiantes del Taller de Cine. ( Captura )

Eunice Soto, maestra del taller de cine de la Central, expuso que la reciente producción que dirigió con sus alumnos provocó la conversación que, más allá de exponer la construcción y desarrollo del plantel por décadas, este esfuerzo pusiera de frente a los sujetos que recibieron el pan de la educación en estos salones de clase y le han sumado el prestigio que posee la escuela pública.

“La importancia de este filme tiene diferentes direcciones, una de ellas es documentar esas voces de personas, que tienen ya 60, 70 o hasta 90 años, y tener ese récord de la trayectoria que han tenido pasando por la Central, pero lo más importante ha sido la conexión de los estudiantes en abordar de estas entrevistas, y de ese intercambio que han tenido con estos sujetos”, expresó la educadora, quien también destacó que el proyecto buscó también que los alumnos practicaron el “cine de autor”, donde el producto audiovisual debe representar la personalidad y creatividad del creador.

Entre las figuras destacadas del documental se encuentran el cineasta Jacobo Morales y su esposa, la productora fílmica Blanca Silvia Eró, el periodista Jorge Rivera Nieves, el actor Otilio Warrington -mejor conocido como “Bizcocho”-, así como Papo Rosario -exintegrante de El Gran Combo de Puerto Rico-, el pianista Isidro Infante y la arquitecta Astrid Díaz.

Igualmente, la producción cuenta con la participación del artista multidisciplinario Edrimael Delgado Reyes, fundador de la Laboratoria Boricua de Vogue, mejor conocido como La BoriVogue, así como dos alumnas que el “crew” encontró retratándose en las escalinatas de la escuela, resultando ser egresadas de la clase graduanda de 1972.

“Es un orgullo indescriptible el pensar que los estudiantes que pasan por nuestros salones serán parte de una historia mucho más larga, de una historia centenaria. Pero ahora tendremos historias dignas de contar como las de esta cepa, que son igualmente valiosas que las generaciones anteriores”, indicó la profesora.

Soto también resaltó que este esfuerzo afirma aún más la esperanza que tiene en su matrícula, asegurando que el país cuenta con mentes dispuestas a construir un mejor mundo. “Valoramos lo que están haciendo estos estudiantes, creemos en su visión de mundo, creemos en sus historias. Me da mucha emoción pensar en todo lo que van a hacer cuando salgan a la calle, van a ser bien grandes”, enfatizó.

Zach-Sabel Nazario, maestro de cine y encargado de la dirección de cámara de la cinta, sostuvo que “100 años en la Central” puso a prueba el ingenio de la población estudiantil, reconociendo las posibilidades que existen de producir cine sin tener que contar con equipos de alto rendimiento ni estudios elaborados, así como de darle luz a relatos de exitos de otros centralinos.

El periodista Jorge Rivera Nieves ofreció su testimonio en el documental que se presentará este viernes. ( Captura )

“Da mucha felicidad cómo muchos de los exalumnos, no importa su edad, se sienten orgullosos de salir de la Central, ya sea por las razones que sea. Esto inspira y deja un buen sabor”, dijo el profesor, quien se graduó hace cuatro años de la institución como uno de los primeros estudiantes del Taller de Cine.

Nazario también resaltó que, tras llevar a los estudiantes a realizar un cine sin depender de los lujos de Hollywood, los mismos demuestran el afán de explotar su creatividad y llevar producciones más auténticas a la pantalla. “Hay mucho interés en ellos en decir: ‘Esto lo puedo hacer con mi teléfono. No necesito ni luces’. Además, ellos se atreven a decir que todo lo que quieran llevar al set es válido. Esto es lo más que atrae del taller, todos tienen algo que decir”, apuntaló.

Liu Marengo afirmó que su paso por el documental representó una de las diversas instancias en las que tuvo contacto con las artes visuales en la institución, algo que le sirvió de inspiración para seguir adelante.

“Yo entré a la Central y no sabía qué quería hacer con mi vida. Pero cuando me integré al Taller de Cine en décimo grado, me abrió los ojos a este mundo gigante y me encantó”, enfatizó.

Marengo, quien es ahora candidata a graduación, aseguró que ha encontrado la energía necesaria para conquista la próxima etapa de su vida, ser alumna becada de cine y artes electrónicas en Bard College en Nueva York, una institución que, de cada 100 estudiantes, solo aceptan a 22.

“He podido realmente derramar mi ser a mi trabajo, y las cosas que he querido hacer en el cine se da gracias a la ayuda de los maestros y la Central. Ahora yo decidí que yo amo el cine, yo quiero hacer cine, mucho cine”, expresó la adolescente, quien aseguró que, a pesar de su próxima salida de Puerto Rico para ejercer sus estudios subgraduados, la meta final será regresar a la Isla continuar el legado audiovisual del patio.