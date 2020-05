“Es un mundo tan incierto que ya no sé ni qué creer”, comenta el actor puertorriqueño Amaury Nolasco.

Preocupado por el rumbo que tome la vida en los próximos meses a raíz del COVID-19, Nolasco cuenta que ve difícil el regreso a lugares como las salas de cine o incluso los gimnasios, sobre todo mientras no haya una vacuna que haga que la gente se sienta más segura. En su caso, su mayor preocupación es por su familia ya que sus padres ya son mayores.

"Cuando vaya a visitarlos a Puerto Rico a mí me gustaría salir y convivir con mis amistades, entonces, ¿cómo voy a regresar a mi casa y compartir con mi mamá? Me sentiría superculpable y no me lo perdonaría que sea yo el que la contagie.

PUBLICIDAD

“Es una incertidumbre que nos preocupa a todos, pero estamos orando y pidiendo a Dios que nos cuide”, señala Nolasco.

Aunque está en casa, confiesa que de vez en cuando se da una escapada para ver a su comadre y mejor amiga Eva Longoria, sobre todo cuando quiere tener más interacción humana.

Regresa a la pantalla y a prisión

Amaury relata que ante todas las noticias que surgen llega un momento en el que ya no prende la televisión porque entre este medio y las redes no sabe qué creer, pero considera que al estar ahora con tanto tiempo entre las manos es un momento perfecto para, por ejemplo ver series de televisión.

En ese sentido, está promocionando la serie Hightown, que se estrena por Starz este domingo 17 de mayo y donde, además, interpreta a un preso como ya lo hizo en la recordada Prison Break.

“No quiero capitalizar esto o aprovechar que está pasando esto, pero sí creo que vamos a traer ese entretenimiento que tanto necesitamos para despejarnos de estas malas noticias que están pasando”.

La historia sigue el viaje a la sobriedad de una agente del Servicio Nacional de Pesca Marina llamada Jackie Quiñones (interpretada por Mónica Raymund) a la vez que la trama se entrelaza con la historia de un asesinato. Ambientada en Cape Cod, arranca con Jackie descubriendo un cuerpo en la playa a causa de una epidemia, pero en este caso de drogas: la de los opioides.

“Hightown es una serie de la que me siento orgulloso de ser parte”, asegura Amaury. “Retrata lo que está ocurriendo con la adicción de los opioides que es una crisis muy grande que hay en Estados Unidos y pone una luz a algo que mucha gente no sabe o no se ha dado cuenta, pero al mismo tiempo lo muestra desde un entorno de entretenimiento en el sentido de que ocurre un crimen y hay que tratarlo de descifrar”.

PUBLICIDAD

En la serie creada y producida por Rebeca Cutter, quien tiene en su haber titulos como Gotham, Amaury interpreta a “Frankie Cuevas”, a quien no ve como un villano, sino como alguien a quien no entienden. Su personaje es quien maneja todo desde la prisión.

"Mucha gente me dice: ¿volviste a la cárcel después de Prison Break? Y digo sí, pero ‘Fernando Sucre’ (nombre de aquel personaje) es diferente a ‘Frankie Cuevas’. Sucre es leal, bueno, el enamorado perdido y Frankie es un tipo al que debes temerle y que además es carismático, la lealtad es muy importante para él y su imperio”, adelanta.

Aunque explica que no había hecho otro papel como este, Nolasco bromea con el hecho de interpretar de nueva cuenta a un preso: “no sé si es la cara de hijo de p... que tengo”, dice entre risas. El actor cuenta que lejos de ser el personaje cliché antagónico, en este caso es un hombre con sentimientos porque así es como son los seres humanos.

“No siento que sea un estereotipo, siento que tengo el talento para diversificar y cuando me toque ser un abogado puedo transformarme como un camaleón pero ahora mismo me siento muy adentro en este personaje”, asegura.

La serie original consta de ocho episodios y se estrena este domingo por Starz para Estados Unidos y Canadá. Entre los nombres que figuran en el proyecto está el del productor ganador del Emmy, Jerry Bruckheimer.