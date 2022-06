( The Associated Press )

Nueva York. Amber Heard dice que no culpa al jurado que otorgó a Johnny Depp más de 10 millones de dólares después de un polémico juicio por difamación de seis semanas en su primera entrevista posterior al veredicto.

“No los culpo”, dijo Heard a la coanfitriona de “Today”, Savannah Guthrie, en una entrevista transmitida el lunes por NBC. “De hecho, entiendo. Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”.

“Today” planea transmitir más de su entrevista con Heard el martes y miércoles. La entrevista se transmite casi dos semanas después del veredicto, en el que también se otorgó a Heard $2 millones por su afirmación de que uno de los abogados de Depp la difamó.

PUBLICIDAD

Depp demandó a Heard por difamación en Virginia por un artículo de opinión de diciembre de 2018 que ella escribió en The Washington Post describiéndose a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Sus abogados dijeron que fue difamado por el artículo a pesar de que nunca mencionó su nombre.

Los veredictos pusieron fin a un juicio televisado que Depp espera ayude a restaurar su reputación, aunque se convirtió en un espectáculo que ofreció una ventana a un matrimonio volátil y ambos actores emergieron con perspectivas poco claras para sus carreras.

Guthrie presionó a Heard sobre su credibilidad y lo que significó para los jurados en los videos publicados el lunes. “No hay una forma educada de decirlo. El jurado examinó las pruebas que presentó. Escucharon tu testimonio y no te creyeron”, dijo. “Pensaron que estabas mintiendo”.

Heard respondió: “¿Cómo no pudieron llegar a esa conclusión? Se habían sentado en esos asientos y escucharon durante tres semanas testimonios implacables e ininterrumpidos de empleados pagados” y testigos que el actor describió como personas aleatorias.

Depp, que aún no ha realizado una entrevista formal sobre el caso, ha dicho que el veredicto “me devolvió la vida”. que su cliente fue “satanizado” en las redes sociales y planea apelar la sentencia.

“No me importa lo que uno piense de mí o los juicios que quiera hacer sobre lo que pasó en la intimidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puertas cerradas. No supongo que la persona promedio deba saber esas cosas, por lo que no lo tomo como algo personal”, dijo Heard a Guthrie.

“Todavía no podías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa. No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo”, dijo Heard.

La entrevista de Heard también aparecerá en el episodio “Dateline” del viernes.