Hoy todos esperan el gran mediotiempo del “Super Bowl” con las presentaciones de Jennifer López y Shakira. Lo que pocos saben es que existe una representación de bailarines puertorriqueños que, entre ensayos de estricta confidencialidad y la emoción de ser parte de tan importante evento, comparten su sentir al ser seleccionados para ser parte del show de mayor audiencia televisiva.

José Omar Hernández, de 31 años, una vez pisó suelo norteamericano hace ocho años, no tardó en audicionar y ser parte de la gira de estrellas como Britney Spears, Jennifer López y Janet Jackson. Hoy tendrá una experiencia única bailando de cerca con la famosa J.Lo.

“Definitivamente es una de las experiencias más difíciles que he vivido en mi carrera de bailarín. Fueron seis semanas de nueve horas de ensayos todos los días para perfeccionar seis minutos. La gente no tiene idea del trabajo tan grande que se pasa para poder llegar hasta aquí. Había días que casi no podía levantarme ni mover el cuerpo”, indicó.

“Siempre he tenido en la mente a toda esa juventud de Puerto Rico que me sigue y me siento responsable de inspirarlos. Si yo pude, todos ellos pueden también, y para mi es un honor representar a los bailarines de Puerto Rico en uno de los eventos más vistos en el mundo. Este show lo hago por mi país. Hoy bailo por mi Puerto Rico”.

La bailarina tuvo que fajarse para lograr la audición para el show de Shakira.

Odalys Hernández, tienen 25 años de edad, los últimos dos viviendo fuera de la Isla buscando nuevas oportunidades para expandir su carrera como bailarina profesional. Ahora relata todo lo que sucedió horas antes de ser audicionada para bailar junto con la colombiana Shakira.

“El Super Bowl Liv es un sueño hecho realidad. Recuerdo que ha sido la audición más retante que he tenido. La audición era en Miami por la mañana y yo llegaba ese día de un vuelo de trabajo en la tarde, no hubo forma de cambiar el pasaje para llegar a tiempo. Le escribí a mi agente para ver qué podíamos hacer y recuerdo que me dijo, ´Llega, veré qué puedo hacer´. Recuerdo prepararme en el baño del avión y pedirle a una amiga que iba a la audición, que me llevara ropa. Al llegar, la audición de la mujeres había pasado, pero Dios estuvo allí y me permitieron hacer el ´call back´. ¡Y lo bueno empezó! Gracias a las compañeras en solo minutos me aprendí la coreografía que habían enseñado y luego con el grupo me aprendí otra. La realidad estaba muerta, con pocas horas de descanso, pero ´Who cares?´, es la audición del Super Bowl, así que era todo o nada, y gracias a Dios hoy puedo decir, lo logré”.

Está orgullosa de representar a la Isla desde la tarima de Shakira.

Mileyka Mateo, de 30 años, nacida en New Jersey de padres puertorriqueños, pero boricua de pura cepa, contó que para ella trabajar con grandes estrellas como Shakira y J.Lo es excepcional. “Las horas de trabajo y la dedicación son un ejemplo a seguir. Me siento muy orgullosa de representar mi Isla y así también a mis padres”.

Christopher Anthony Rivera, de 25 años, cinco de estos como residente en Los Ángeles y trabajando como bailarín en las presentaciones de Camila Cabello, Ariana Grande y Janet Jackson, describe esta oportunidad “como única”.

“Poder decir que soy parte de este enorme evento, es poco. Recuerdo cada año estar sentado al lado de mi familia en el sofá de mi casa viendo el Super Bowl y pensar ´Wow, ojalá algún día pueda llegar ahí´. Es algo que no me imaginé que llegaría a ser parte. Ha sido un proceso de mucho trabajo y esfuerzo, pero así podemos ver cómo cada año este show sigue dejándonos a todos con la boca abierta. Es una bendición poder ser parte de esto y pisar esa tarima, y más alegría aún saber que estoy representando a mi Isla con una de las mujeres más trabajadoras que he conocido en mi vida, Jennifer López”.

Elysandra Quiñones, de 29 años, es bailarina y coreógrafa, de ascendencia puertorriqueña y dominicana. Ha trabajado con Justin Biber, Janet Jackson y Daddy Yankee, y esta noche también será parte del cuerpo de baile de Shakira.

“Me siento boricua y vivo orgullosa de eso... Nada me llena más que poder estar en esta posición y ser inspiración para muchos jóvenes de mi hermosa isla”.