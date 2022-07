La serie de comedia “Ana”, escrita, producida y protagonizada por la actriz Ana de la Reguera, es básicamente una representación de lo que vive y observa tras bastidores dentro del ámbito artístico en el que se destaca, pero es también una escuela para nutrir su trabajo como intérprete.

La serie estrenará la segunda temporada el viernes, 22 de julio, a través de la plataforma latina Pantaya para los mercados de Estados Unidos y Puerto Rico y, de lo que adelanta su creadora, promete ser el momento de mayores enredos en la vida de “Ana”, quien parece haber logrado el personaje anhelado desde la primera temporada, pero de pronto todo comienza a salirle mal.

“Encontramos a ‘Ana’ por primera vez pasándola muy, muy mal, y empezando a hacer un plan para salir de esta miseria de la que está viviendo”, comentó la artista en videollamada desde Los Ángeles, ciudad californiana en donde se desarrolla esta segunda etapa de la serie, que también estará disponible en Amazon Prime.

“Esta temporada también se centra mucho más en este detrás de cámaras, de lo que vivo como actriz, de cuando estás dentro de un show, porque vamos a ver a ‘Ana’ estar dentro de un show que es ‘La familia Adame’, que supuestamente ella pensó que iba a estar en ‘The Addam’s Family’ y de pronto, al no leer bien el contrato, le dan una cosa por otra y acaba siendo ‘Los Adame’, cosa que la tiene muy frustrada”, detalló De la Reguera, quien en su personaje entonces termina haciendo una versión estereotipada de “Morticia”.

Para la galardonada artista, natural de México, poder insertarse en la creación de un proyecto en todas sus etapas y luego llevarlo a la pantalla como actriz, es una oportunidad de ventajas y desventajas. “Cuando trabajo como actriz siento una tranquilidad, porque no me tengo que preocupar de absolutamente nada, sino más que nada por hacer bien mi trabajo, llegar a mi marca e irme a mi casa y cumplir con lo que tengo que hacer. Pero también me ha vuelto una mejor actriz, porque me doy cuenta de todo lo que conlleva el poder sacar adelante una producción”, expuso.

“A veces cuando me podía llegar a quejar de algo -continuó- ahora no lo hago, porque cuando estás en un proyecto completamente involucrada, yo me acuerdo levantarme a las seis de la mañana, ya resolviendo problemas... Pero a la vez tienes un control creativo muy lindo, donde sabes cómo quieres que las cosas sucedan, hacia dónde vaya el personaje, que cuando no estás en un show que tú haces, depende de alguien más y de la decisión de alguien más”.

Esta segunda temporada, además de presentar a “Ana” sobreviviendo a su propia tragedia artística, trae también de vuelta a la madre, quien ahora vive con ella en Los Ángeles. Todas estas situaciones se desarrollarán en seis episodios de media hora cada uno, dirigidos por Marcelo Tobar.

El elenco incluye a Tina Romero, Andrés Almeida, David Palacio, Christian Meier, Paly Duval y Gabriela Roel. El personajes del actor Christian Meier será uno de los varios intereses románticos a los que se enfrentará “Ana”.

“Ya filmamos la tercera temporada, cosa que me tiene muy emocionada, muy agradecida con la oportunidad. Escribimos todos los episodios y los pudimos filmar todos juntos, son series completamente diferentes. ‘Ana’ siempre se pensó para tres temporadas. Esta segunda temporada es como un clímax de la serie, todo el boom, todo lo que sucede, y la tercera temporada es mucho más íntima y un poco más nostálgica que la segunda temporada”, anticipó.

Con este proyecto terminado, De la Reguera aguarda por el estreno de varios proyectos: una serie para Netflix, “Que viva México”, otra serie con Peacock y la filmación de una película para el cierre del año.