En su papel de “Digna Vázquez”, la actriz española Ana Fernández es la matriarca de la familia “Merino” en la telenovela “Sueños de libertad”, el melodrama más visto actualmente en España, con más de un millón y medio de televidentes diariamente.

En la trama, “Digna” quedó viuda luego de que su esposo “Gervasio” se suicidara y la dejara con tres hijos varones. Para levantar a su familia se convierte en ama de llaves de la residencia de su cuñado, “Damián de la Reina”, quien se enamora de ella. “Damián” es amo y señor de la colonia donde se desarrolla el drama.

Fernández es una reconocida ganadora del Premio Goya como mejor actriz revelación por la película “Solas”. Ha trabajado con grandes directores de cine, incluyendo a Pedro Almodóvar en la película “Hable con ella”. Su trayectoria en cine, televisión y teatro la han convertido en una persona familiar para la audiencia Española manteniendo su vigencia, especialmente entre las nuevas generaciones.

Sentada en su camerino en el estudio donde se graba “Sueños de libertad”, Fernández nos recibió muy contenta, con gran un sentido del humor, calidez e inteligencia.

Eres la matriarca de la familia “Merino”, le preguntamos.

“Digna es una mujer que tiene valor añadido con sus hijos. Es un tipo de madre inteligente; sabe lo que quiere y es muy consciente de la responsabilidad con su familia. Ha pasado por dos tragedias, la muerte de su esposo y la de uno de sus hijos, pero aún así tiene mucha fortaleza y deseos de luchar por lo que le pertenece. Son sus hijos Luis y Joaquín, por los que lucha, pero también por su nieta, cuyo padre fue asesinado por su primo Jesús de la Reina. Sí, Digna es la matriarca de la familia y hará todo lo posible por conseguir lo que le corresponde a su familia y que ella sabe que Damián de la Reina le arrebató”.

Cuando le decimos que es la única actriz del elenco que ha tenido tres romances se ríe.

“Sí, primero con su esposo Gervasio. El segundo fue Damián de la Reina, con quien no se quiso casar al saber que había tenido que ver con el suicidio de su marido, y actualmente tiene un romance con ‘Don Pedro’, un empresario que desde el primer día le llamó la atención y su esposa acaba de fallecer”, explicó mientras contnuaba riendo por el comentario de sus tres amores. “Con Damián hay oscuridad en la relación y no se puede dar. Está en contra de sus principios, no es venganza contra éste. Es cuestión de hacer justicia por todo lo que él le ha ocultado. Damián la engañó. Con Pedro es distinto, ella ve que es una relación conveniente para ella y sus hijos, más tranquila. Su nieta es su alegría más grande, hija de su hijo fallecido y ese vínculo es muy importante para ella. Por su felicidad hace lo que sea”.

Eres una madre controladora, que pelea por sus hijos como gata boca arriba, planificando las venganzas, indagamos.

“Digna está adelantada a su tiempo; estudia, lee, tiene buenos amigos y una gran sensibilidad. Su amigo ‘Isidro Valero’ (Juan Gea) es el padre de ‘Fina’ (interpretada por la actriz Alba Brunet). Él es su amigo, pero nunca hubo nada entre ellos, quizás un amor platónico. Al morir su padre, ‘Fina’ le confiesa a ‘Digna’ el amor por su sobrina Marta de la Reina, personaje que interpreta Marta Belmonte. Digna tiene una gran capacidad para entender, perdonar. Cuando Fina habla abiertamente de sus sentimientos le pone un gran peso a Digna y ella siente que es la hija que nunca tuvo. Digna tiene que proteger su secreto y por otro lado favorecer la situación de que es mujer y está sola sin padreni madre”.

Ana asegura que desde hace meses no tiene vida, graban la telenovela diariamente y su personaje es fundamental en la trama. Y en medio de ese trajín mantiene su carrera teatral.

“Grabar una telenovela diaria es una gran responsabilidad. El público nos ha apoyado muchísimo, lo vemos en los comentarios, en todo lados. Las redes sociales nos dan una mirada instantánea de lo que sucede y para nosotros eso es maravilloso, estamos muy agradecidos”, afirmó.

En la Isla, la telenovela puede verse en Atreseries, atreseplayer e igualmente por DirecTV (canal 214), Liberty (145) y Liberty HD (205).