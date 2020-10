Mientras el telón no vuelva a subir en Broadway, donde tiene una pieza musical pendiente, la actriz y cantante Ana Isabelle está disfrutando de regresar a trabajar en la Isla, sobre todo por lo sorpresivas han sido para ella como para el público las oportunidades surgidas.

La pasada semana hizo una extraordinaria parodia de la presentadora Yizette Cifredo en el programa “Raymond y sus amigos” (Telemundo), que disfrutó tanto la teleaudiencia como sus colegas.

Este lunes se une a la conducción del programa “Primetime”, de ABC Puerto Rico, junto con Carlos McConnie y Kimberly Santiago, un espacio que, según dijo ayer, lo aprovechará para seguir aprendiendo de las artes escénicas, de Puerto Rico y de la cultura en general.

“La gente va a poder ver lo que hago, y las van a poder disfrutar conmigo. Voy a estar haciendo entrevistas de artista a artista; no me veo como reportera ni como host. Soy una artista que está transfiriendo su arte a la pantalla chica”, dijo.

Su plan es regresar a Nueva York en enero de 2021 para retomar un proyecto de teatro musical que iniciaría en febrero y otros en la televisión norteamericana, pero aún todo es incierto debido al COVID-19.

“Me quedo aquí, Puerto Rico es mi casa. Me encanta poder estar haciendo todo lo que estoy haciendo. Es una bendición. No me lo esperaba, lo recibo con los brazos abiertos; me encanta poder haber hecho un trabajo que haya sido del agrado de todo el mundo. Me he preparado mucho para impresionar a mi gente”, afirmó en reacción a la aceptación que tuvo la parodia.